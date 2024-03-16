У березні проіндексують не лише пенсії: кому ще підвищать виплати

Березнева індексація торкнеться не тільки пенсіонерів, а й людей, які отримуютьстрахові виплати.

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Частині українців збільшать соціальні виплати / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Індексація виплат в Україні розпочалася з 1 березня 2024 року. Ця індексація не обмежується лише пенсіями, а й також стосується отримувачів страхових виплат. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Люди, які отримують страхову грошову допомогу, зокрема особи, які отримали каліцтво чи тяжку хворобу внаслідок професійної діяльності, також отримають підвищення. Пенсійний фонд України повідомив, що коефіцієнт індексації наразі складає 1,0796. Тому мінімальна сума виплат збльшиться на 100 гривень, а максимальна — 1 500 гривень.

"Щомісячні страхові виплати підлягають перерахуванню на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати (доходу) в Україні", - наголосили у ПФУ. відео дня

Також у Пенсійному фонді зазначили, що під час перерахунку береться до уваги максимальний розмір мінімальної заробітної плати. В Україні з 1 січня 2024 року вона становить - 7 100 грн.

"Перерахування проводиться в межах максимального розміру щомісячної страхової виплати, що становить чотири мінімальні заробітні плати (7 100 грн x 4 = 28 400 грн)", - додали у ПФУ.

Що таке Пенсійний фонд України? Пенсійний фонд України — центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного забезпечення, проводить збір, накопичення та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, повідомляє "Вікіпедія".

Соціальні виплати в Україні

Як повідомляв Главред, в Україні запускають новий вид допомоги для переселенців - субсидії на оренду житла. Це буде пілотний проєкт на два роки. Розмір субсидії залежатиме від вартості оренди, кількості осіб у сім'ї та доходів домогосподарства.

Також у квітні підвищать пенсії для 65-річних пенсіонерів з повним страховим стажем. Оскільки мінімальна зарплата в країні зросте до 8 000 гривень, тому збільшаться і пенсії до 3 200 гривень.

Крім цього, нардепи в Україні зареєстрували законопроєкт, який пропонує майже вдесятеро збільшити розмір допомоги при народженні дитини, з 41 280 грн до понад 384 тис. грн. Законопроєкт пропонує прив'язати розмір допомоги до прожиткового мінімуму для дітей різного віку. Допомога буде збільшуватися відповідно до кількості дітей у сім'ї.

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