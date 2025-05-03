Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Столи на верхніх полицях і розетки: який вигляд мають нові вагони Укрзалізниці

Ангеліна Підвисоцька
3 травня 2025, 03:45
2246
Це перші повністю нові плацкартні вагони в історії незалежної України.
Укрзализныця, новые вагоны
В Укрзалізниці з'явились нові сучасні вагони / Колаж: Главред, фото: Укрзалізниця

Що відомо:

  • В Укрзалізниці з'явилися повністю нові плацкартні вагони
  • У нових вагонах з'явились розетки
  • Для пасажирів на верхніх полицях з'явилися столики

В Укрзалізниці з'явились перші нові плацкартні вагони в історії незалежної України. У нових вагонах з'являться розетки, індивідуальні столики для пасажирів на верхніх полицях і не тільки це. В Укрзалізниці показали, як виглядають нові вагони.

Мова йде про 6 плацкартних вагонів поїзда № 22/21-104/103 Львів – Харків, Краматорськ.

відео дня

"Нові вагони поєднують звичну конфігурацію місць із низкою нововведень для комфорту та безпеки пасажира. Так, полички отримали м'які бокові спинки, конструкція східців стала зручнішою для підйому на верхню полицю, а міні-перегородки забезпечують дещо більшу приватність порівняно зі старими модифікаціями плацкартів", - йдеться у повідомленні.

Загалом сам інтер'єр вагонів став світлішим завдяки новій обивці та керованого освітлення салону. Під нижніми полицями відведене місце для зберігання негабаритної ручної поклажі типу військових рюкзаків чи туристичних валіз.

У нових вагонах біля кожного місця з'явились розетки з USB та Type-С. Також є індивідуальні світильники з трьома режимами освітлення. Чудовою новиною стала наявність кондиціонерів, вакуумних туалетів та сповивальних столиків.

"Конструктори приділили увагу навігації для людей з порушеннями зору: контрастне маркування виділяє ручки, поручні та інші елементи взаємодії у вагоні, навігація шрифтом Брайля розташована на рекомендованій власне людьми з порушеннями зору висоті, а нумерація місць додатково продубльована об'ємним друком. Це зроблено спеціально для тих пасажирів, хто втратив зір відносно нещодавно та ще не мав змоги вивчити шрифт Брайля", - йдеться у повідомленні.

  • Нові вагони Укрзалізниці
    Нові вагони Укрзалізниці фото: Укрзалізниця
  • Нові вагони Укрзалізниці
    Нові вагони Укрзалізниці фото: Укрзалізниця
  • Нові вагони Укрзалізниці
    Нові вагони Укрзалізниці фото: Укрзалізниця
  • Нові вагони Укрзалізниці
    Нові вагони Укрзалізниці фото: Укрзалізниця
  • Нові вагони Укрзалізниці
    Нові вагони Укрзалізниці фото: Укрзалізниця
  • Нові вагони Укрзалізниці
    Нові вагони Укрзалізниці фото: Укрзалізниця

Зазначається, що у цих вагонах тепер 58 місць. Вони були побудовані Крюківським вагонобудівним заводом. Ці шість вагонів стали першою партією з числа 66-ти, які були замовлені у 2023 році в межах державної програми оновлення рухомого складу. Відомо, що 2025 році Укрзалізниця планує капітально відремонтувати 59 вагонів, з яких 37 - плацкартні.

Новини про Укрзалізницю - основні матеріали

Як повідомляв Главред, Укрзалізниця змінила формат продажу квитків на низку популярних міжнародних рейсів. Реалізація починатиметься з 09:00 за 20 діб до моменту відправлення поїзда.

В Укрзалізниці опублікували список незвичайних речей, які торік забували в поїздах пасажири. У 2024 році залізничники отримали 17 тисяч 218 звернень із проханням знайти загублені в поїздах і на вокзалах речі. У 70% випадків їх знаходять і повертають людям.

"Укрзалізниця" почала продавати квитки на новий поїзд №9/10 сполученням "Київ-Будапешт". Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:16 і прибуватиме до Будапешта о 06:00. У зворотному напрямку він відправлятиметься о 22:40 і прибуватиме до столиці України о 19:11.

Читайте також про Укрзалізницю:

Що таке "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Укрзалізниця пасажирські поїзди Укрзалізниця новини
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Врізав 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже сильна магнітна буря

Врізав 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже сильна магнітна буря

05:00Синоптик
Майже пів сотні постраждалих, розтрощені будинки і машини: наслідки атаки на Харків

Майже пів сотні постраждалих, розтрощені будинки і машини: наслідки атаки на Харків

00:38Україна
"Не сховаються": Зеленський відреагував на затримання сина ексглави "Мотор Січі"

"Не сховаються": Зеленський відреагував на затримання сина ексглави "Мотор Січі"

22:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Три області накриють заморозки: синоптикиня попередила про небезпечну погоду

Три області накриють заморозки: синоптикиня попередила про небезпечну погоду

Вдарять грозові дощі й заморозки -5: синоптик назвав дату серйозного погіршення погоди

Вдарять грозові дощі й заморозки -5: синоптик назвав дату серйозного погіршення погоди

США змінили позицію щодо мирних переговорів: що відомо

США змінили позицію щодо мирних переговорів: що відомо

Китайський гороскоп на завтра 3 травня: Тиграм - плітки, Кроликам - стрес

Китайський гороскоп на завтра 3 травня: Тиграм - плітки, Кроликам - стрес

Залишилися дружина та маленька донька: на фронті загинув відомий актор

Залишилися дружина та маленька донька: на фронті загинув відомий актор

Останні новини

06:10

Чому США оголосили про зміну підходу до переговорів із РФ та Україною

05:50

Загадка для найрозумніших: знайдіть корону в кімнаті за 5 секунд

05:21

Несподіване відкриття: чому Рєпін ніколи не був російським художником

05:00

Врізав 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже сильна магнітна буря

04:45

Як правильно українською – голубий чи блакитний: відповідь усіх здивуєВідео

Трамп шукатиме шляхи тиску на Росію: Клочок - про плани США після 100 днівТрамп шукатиме шляхи тиску на Росію: Клочок - про плани США після 100 днів
04:20

Місячний гороскоп на 3 травня: що не можна робити у цей день

04:00

Возз'єднав сам Всесвіт: 4 пари знаків, які не можуть жити одне без одного

03:45

Столи на верхніх полицях і розетки: який вигляд мають нові вагони УкрзалізниціФото

03:30

Чи потрібно освячувати автомобіль: відповідь священникаВідео

Реклама
02:30

РФ може захопити одразу кілька країн НАТО: хто перебуває в зоні ризику

01:45

Санкції проти Росії на горизонті: чому Кремль має хвилюватися

00:56

310 мільйонів на захист неба: США схвалили продаж Україні обладнання для F-16

00:38

Майже пів сотні постраждалих, розтрощені будинки і машини: наслідки атаки на ХарківФотоВідео

02 травня, п'ятниця
23:58

Вашингтон натякає: Трамп може не з’явитися на саміті НАТО

23:01

Уперше заговорила про війну: Орбакайте визначилася з позицією

23:00

Даніель Дюбуа пообіцяв перемогу над Усиком: що він готує для чемпіона

22:49

"Не сховаються": Зеленський відреагував на затримання сина ексглави "Мотор Січі"

22:02

Москва заявила про занепокоєння: як ресурсна угода лякає російську еліту

21:50

Вибухи лунають один за одним: Харків під масованим ударом ШахедівВідео

21:38

Які землі в РФ контролюють ЗСУ: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Реклама
21:21

Україна створює власну балістику: Зеленський розкрив подробиці про нову зброю

21:10

Українцям за кордоном може "прилетіти" штраф від ТЦК: кого і за що караютьВідео

21:05

П'ятірнята з Одеси: куди поділися і який вигляд мають дітки

21:04

"Я вважаю це дивом": Стерненко особисто розповів про свій стан і деталі замахуФотоВідео

20:51

Львів’янин, який змінив хід історії: як науковець боровся з смертельною хворобою

20:39

Археологи виявили стародавній камінь, який усіх здивував: у чому причинаВідео

20:06

По Крістіні Орбакайте готують новий нищівний удар - що сталося

20:02

Прогноз курсу долара: банкір сказав, чи чекати на "зліт" в обмінниках

19:53

Чому люди кладуть лід у воду під час приготування картоплі: відповідь здивує

19:40

Угода про корисні копалини з США є "довічною": нардеп розкрив несподавні деталі

19:39

Перші гроші від G7 уже в дорозі: Кабмін затвердив фінансову угоду з Японією

19:30

Україну накриває потужний шторм: синоптики попереджають про серйозну небезпеку

19:10

Почему Трамп прогнал ВолтцаПогляд

18:49

Чому собаки нахиляють голову, коли з ними розмовляють: несподівана відповідьВідео

18:47

Угода про копалини: ЗМІ дізналися, що буде реалізовано першим

18:37

В Україні "обвалилися" ціни на помідори: скільки коштує популярний овоч

18:28

Урожай буде великим та смачним: чим потрібно полити огіркиВідео

18:28

Євро і долар сильно підскочили: яким буде курс валют на понеділок, 5 травня

18:22

"Закопала ще більше": Саніна гучно оскандалилася заявою про чоловіка

18:01

Домашні справи, які не можна робити 3 травня: суворі прикмети та заборони

Реклама
17:59

Загроза серйозна: експерт оцінив ймовірність нарощення сил РФ у Білорусі

17:48

Палац опублікував красиве фото дорослої принцеси Шарлотти

17:45

Путіну "закрутять гайки": в ЗМІ розкрили нові жорсткі важелі тиску США на РФ

17:38

Команда Трампа підготувала плани примусу РФ до миру - Bloomberg

17:30

В угоді з США йдеться про вступ України до ЄС: чи є загроза членству

17:27

Ціни на вершкове масло злетіли до максимуму: причина різкого подорожчання

17:18

Чим можна прибрати мазут із рук: хитрий лайфхак вирішить проблемуВідео

16:54

ЄС конфіскує мільярди активів РФ для компенсації західним інвесторам - ЗМІ

16:52

Ціни "кусаються": по скільки в Україні почали продавати популярну ягоду

16:35

Кримському мосту залишилось недовго: Світан розповів, на що наважились ЗСУ

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Великдень 2025
Закуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в Україні
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти