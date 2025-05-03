Столи на верхніх полицях і розетки: який вигляд мають нові вагони Укрзалізниці

Це перші повністю нові плацкартні вагони в історії незалежної України.

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В Укрзалізниці з'явились нові сучасні вагони / Колаж: Главред, фото: Укрзалізниця

Що відомо:

В Укрзалізниці з'явилися повністю нові плацкартні вагони

У нових вагонах з'явились розетки

Для пасажирів на верхніх полицях з'явилися столики

В Укрзалізниці з'явились перші нові плацкартні вагони в історії незалежної України. У нових вагонах з'являться розетки, індивідуальні столики для пасажирів на верхніх полицях і не тільки це. В Укрзалізниці показали, як виглядають нові вагони.

Мова йде про 6 плацкартних вагонів поїзда № 22/21-104/103 Львів – Харків, Краматорськ.

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"Нові вагони поєднують звичну конфігурацію місць із низкою нововведень для комфорту та безпеки пасажира. Так, полички отримали м'які бокові спинки, конструкція східців стала зручнішою для підйому на верхню полицю, а міні-перегородки забезпечують дещо більшу приватність порівняно зі старими модифікаціями плацкартів", - йдеться у повідомленні.

Загалом сам інтер'єр вагонів став світлішим завдяки новій обивці та керованого освітлення салону. Під нижніми полицями відведене місце для зберігання негабаритної ручної поклажі типу військових рюкзаків чи туристичних валіз.

У нових вагонах біля кожного місця з'явились розетки з USB та Type-С. Також є індивідуальні світильники з трьома режимами освітлення. Чудовою новиною стала наявність кондиціонерів, вакуумних туалетів та сповивальних столиків.

"Конструктори приділили увагу навігації для людей з порушеннями зору: контрастне маркування виділяє ручки, поручні та інші елементи взаємодії у вагоні, навігація шрифтом Брайля розташована на рекомендованій власне людьми з порушеннями зору висоті, а нумерація місць додатково продубльована об'ємним друком. Це зроблено спеціально для тих пасажирів, хто втратив зір відносно нещодавно та ще не мав змоги вивчити шрифт Брайля", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цих вагонах тепер 58 місць. Вони були побудовані Крюківським вагонобудівним заводом. Ці шість вагонів стали першою партією з числа 66-ти, які були замовлені у 2023 році в межах державної програми оновлення рухомого складу. Відомо, що 2025 році Укрзалізниця планує капітально відремонтувати 59 вагонів, з яких 37 - плацкартні.

Новини про Укрзалізницю - основні матеріали

Як повідомляв Главред, Укрзалізниця змінила формат продажу квитків на низку популярних міжнародних рейсів. Реалізація починатиметься з 09:00 за 20 діб до моменту відправлення поїзда.

В Укрзалізниці опублікували список незвичайних речей, які торік забували в поїздах пасажири. У 2024 році залізничники отримали 17 тисяч 218 звернень із проханням знайти загублені в поїздах і на вокзалах речі. У 70% випадків їх знаходять і повертають людям.

"Укрзалізниця" почала продавати квитки на новий поїзд №9/10 сполученням "Київ-Будапешт". Поїзд відправлятиметься з Києва о 10:16 і прибуватиме до Будапешта о 06:00. У зворотному напрямку він відправлятиметься о 22:40 і прибуватиме до столиці України о 19:11.

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Що таке "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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