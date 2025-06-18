Різкий скачок на ринку: в Україні переписали ціни на крупи

Ціни на гречку, рис та макарони змінилися, але по-різному.

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Скільки коштують крупи в українських супермаркетах / Колаж: Главред, фото: pexels

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В Україні подорожчали гречка і макарони

Ціна на довгий рис залишилась незмінною

Ціни на продукти в Україні постійно змінюються. Не виключенням є і крупи, які то дешевшають, то зростають у ціні. На сайті Мінфіну з'явилась оновлена статистика вартості базових круп.

Ціни на гречку цього місяця підвищилися, але незначною мірою Станом на 18 червня у супермаркетах в середньому вона коштує 34,22 гривні за кілограм, в той час як минулого місяця українці її купували по 34,13 гривень.

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З цінами на рис ситуація дещо інша. Кілограм довгого пропареного рису у червні коштує 54,10 гривні, хоча у травні він коштував 68,13 гривень. Ціна на довгий рис взагалі не зазнала змін і становить 58,50 гривні. А ось круглий рис подорожчав на 71 копійку і коштує 72,96 гривні.

На макарони цього місяця ціна також дещо зросла. Якщо у травні кілограм коштував 35,24 гривні, то сьогодні ціна знаходиться на рівні 37,45 гривень.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що минулого місяця кілограм молодої картоплі можна було купити в середньому за 89,15 гривні. Однак, станом на 17 червня, така ж кількість молодої картоплі коштує 47,37 гривні. Таким чином ціна на сезонний овоч зменшилась приблизно на 42%.

Раніше повідомлялося, що в Україні суттєво зросли ціни на фрукти. Наприклад, середня вартість абрикосів цьогоріч перевищує 150 гривень за кілограм.

Напередодні стало відомо, що в Україні різко зросли ціни на ранню білокачанну капусту. Головною причиною подорожчання став сезонний фактор — капуста ранніх сортів уже практично закінчилася, а до збору середніх і пізніх сортів ще не приступили.

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