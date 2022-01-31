Українським пенсіонерам світять надбавки: кому і коли чекати на доплати

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В Україні готується чергове підвищення пенсій та соціальних виплат. Підвищення намічене з 1 березня.

Як розповіли у Мінсоцполітики, пропонується встановити індексацію у 14% розміру щомісячних компенсаційних виплат до пенсії людей похилого віку.

Визначено категорії громадян, яких стосується підвищення соцвиплат.

Підвищення з 1 березня:

страхові пенсії, призначені до 2019 року (при цьому сума підвищення буде не менше 100 грн, а середній розмір підвищення складатиме біля 500 грн);

пенсії військовим (середній розмір підвищення складатиме 700 грн);

мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС (середній розмір підвищення складатиме 400 грн) та інші пенсії особам з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Також встановлюється доплата особам, на яких не поширюється порядок індексації пенсій, у сумі 135 грн на місяць.

Крім того підвищується мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю І групи та особам з повним страховим стажем (30 / 35 років) з 2 200 до 2 300 грн, а для непрацюючих пенсіонерів з числа одержувачів мінімальних пенсій, які не мають повного стажу, збільшити на 166 грн до 2 100 грн.

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Збільшення розміру державної допомоги:

на 400 грн (з 1 700 грн до 2 100 грн) для одержувачів допомоги на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї;

на 166 грн (з 1934 грн до 2 100 грн) для одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, а також особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які одержують державну соціальну допомогу.

Крім того, визначається індексація на 14 % розмірів щомісячних компенсаційних виплат до пенсії літніх людей.

Після індексації виплати складуть для:

осіб віком 75 – 80 років – 456 грн;

осіб віком 80+ – 570 грн.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

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