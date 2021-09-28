Українці стали менше заробляти: у серпні середня зарплата знизилася до 13 997 гривень

У серпні середня номінальна зарплата знизилася на 348 гривень - Держстат / УНІАН

В Україні за даними за серпень і в порівнянні з липнем на 2,2% знизилася середня номінальна заробітна плата – з 14 345 до 13 997. Середня зарплата працівників установ, організацій та підприємств у серпні склала 13 997 гривень, що в 2,3 рази вище мінімальної заробітної плати по країні – 6 000 гривень.

Про це повідомляють у Державному комітеті статистики. У Держстаті вказують, що в річному обчисленні реальна зарплата, в порівнянні з серпнем 2020 року, зросла на 10,9%.

Вказується, що середня на номінальна зарплата працівника підприємств, установ та організацій за серпень – 13 997 гривень. Порівняно з липнем фіксується зниження на 348 гривень. Однак ця сума перевищує рівень мінімальної заробітної плати, яка становить 6 тисяч гривень.Читайте такжеЗростання ВВП, боротьба з боргами і 30 млрд грн доходів: Кабмін розкрив бюджет на 2022 рік

Якщо порівнювати з липнем, сума середньої номінальної зарплати знизилася на 2,4%. Але в порівнянні з серпнем 2020 року за 12 місяців вона зросла на 22,3%.

Найвищі середні зарплати у Києві – 20 358 гривень і у Донецькій області – 14 848 гривень.

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Найнижча зарплата у Чернівцях – в середньому, згідно з офіційними даними, це 10 811 гривень.

Найвищі середні зарплати за галузями (серпень)

Сфера інформації та телекомунікації – 24 813 гривень (+25,1%)

Фінансова та страхова діяльність – 23 537 гривень (+25,1%)

Найнижчі зарплати по галузях (серпень)

Сфера організації харчування та тимчасового розміщення – 9 788 гривень (+57,3%).

Зарплати в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що середня зарплата в Україні у 2022 році повинна скласти 15 258 гривень. Згідно з прогнозами, наприкінці наступного року середня заробітна плата в країні повинна зрости до 17 500 гривень. При цьому в Кабміні обіцяють працювати над тим, щоб номінальна зарплата відповідала реальним витратам.

Також в Кабміні розповіли, що у 2022 році середня зарплата в Україні зросте до 6 500 гривень. Мінімальна зарплата лікаря зросте до 20 тисяч гривень, а молодшого персоналу – до 13 тисяч гривень.