УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гроші

Українці стали менше заробляти: у серпні середня зарплата знизилася до 13 997 гривень

28 сентября 2021, 19:22

Найвищий рівень середньої заробітної плати у Києві - 20 358 гривень.

гроші
У серпні середня номінальна зарплата знизилася на 348 гривень - Держстат / УНІАН

В Україні за даними за серпень і в порівнянні з липнем на 2,2% знизилася середня номінальна заробітна плата – з 14 345 до 13 997. Середня зарплата працівників установ, організацій та підприємств у серпні склала 13 997 гривень, що в 2,3 рази вище мінімальної заробітної плати по країні – 6 000 гривень.

Про це повідомляють у Державному комітеті статистики. У Держстаті вказують, що в річному обчисленні реальна зарплата, в порівнянні з серпнем 2020 року, зросла на 10,9%.

Вказується, що середня на номінальна зарплата працівника підприємств, установ та організацій за серпень – 13 997 гривень. Порівняно з липнем фіксується зниження на 348 гривень. Однак ця сума перевищує рівень мінімальної заробітної плати, яка становить 6 тисяч гривень.Читайте такжеЗростання ВВП, боротьба з боргами і 30 млрд грн доходів: Кабмін розкрив бюджет на 2022 рік

Якщо порівнювати з липнем, сума середньої номінальної зарплати знизилася на 2,4%. Але в порівнянні з серпнем 2020 року за 12 місяців вона зросла на 22,3%.

Найвищі середні зарплати у Києві – 20 358 гривень і у Донецькій області – 14 848 гривень.

Реклама

Найнижча зарплата у Чернівцях – в середньому, згідно з офіційними даними, це 10 811 гривень.

Найвищі середні зарплати за галузями (серпень)

Сфера інформації та телекомунікації – 24 813 гривень (+25,1%)

Фінансова та страхова діяльність – 23 537 гривень (+25,1%)

Найнижчі зарплати по галузях (серпень)

Сфера організації харчування та тимчасового розміщення – 9 788 гривень (+57,3%).

Зарплати в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв, що середня зарплата в Україні у 2022 році повинна скласти 15 258 гривень. Згідно з прогнозами, наприкінці наступного року середня заробітна плата в країні повинна зрости до 17 500 гривень. При цьому в Кабміні обіцяють працювати над тим, щоб номінальна зарплата відповідала реальним витратам.

Також в Кабміні розповіли, що у 2022 році середня зарплата в Україні зросте до 6 500 гривень. Мінімальна зарплата лікаря зросте до 20 тисяч гривень, а молодшого персоналу – до 13 тисяч гривень.

viber
зарплати новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Українці стали менше заробляти: у серпні середня зарплата знизилася до 13 997 гривень». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
У моду повернулися ефектні светри та пальта з принтом гусяча лапка, які завоюють серця всіхУ моду повернулися ефектні светри та пальта з принтом гусяча лапка, які завоюють серця всіх У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильнішеУ моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Метадон у крові Полякова: експерта здивував дивний діагноз після смерті нардепаМетадон у крові Полякова: експерта здивував дивний діагноз після смерті нардепа Смерть Полякова: таксист, в автомобілі якого помер нардеп, зізнався у неправдивих свідченняхСмерть Полякова: таксист, в автомобілі якого помер нардеп, зізнався у неправдивих свідченнях В Україні хочуть посилити карантин: транспорт і кафе тільки за наявності COVID-сертифікатаВ Україні хочуть посилити карантин: транспорт і кафе тільки за наявності COVID-сертифіката

Последние новости

18:21

У Херсонській області з 15 жовтня запроваджують "червону" зону карантину

18:17

Українців без COVID-щеплення не пустять у транспорт: кого не торкнуться нові правила

18:14

Стало відомо, де і коли в Україні з'являться камери, що фіксують порушників карантину Видео

18:06

В Україні з'явиться військова місія Євросоюзу до кінця 2021 року - Міноборони Видео

17:56

Зірка Жіночого кварталу Ірина Сопонару показала обличчя таємничого бойфренда

Реклама
17:48

Прикмети на 13 жовтня: що не можна робити в найщасливіший день осені Видео

17:47

У моду на зиму прийшли фантастичні шкіряні сукні та спідниці, що змушують серце битися сильніше Фото

17:13

П'яний українець у Польщі влетів на авто у пішоходів на зебрі: є жертви Видео

16:59

Ледь не загинули пацієнти: у Рівному вкрали мідну трубу, яка постачала кисень в операційну Видео

16:57

"Відкрите небо", вступ до Євросоюзу і нові COVID-вакцини: головні підсумки саміту Україна-ЄС Видео

16:50

"Як із зони відкинулася!": вульгарна поведінка Анастасії Волочкової обурила мережу

16:39

Названо стан 35-44 років, який веде до високого ризику деменції Видео

16:30

У Карпатах вже справжнісінька зима – з морозом і снігом: фото з популярних українських курортів

16:28

Можлива зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі анонсували особливий "порядок денний" Видео

16:25

"Неможливо уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала матір": моторошні деталі НП у Вінниці

16:18

Євросоюз допоможе Україні в забезпеченні газом - президент Єврокомісії Видео

16:07

Кавуномен від Мілоан! Соковита акція з призами та доступом до секретної гри реклама

15:58

Найщасливіший пиріг удачі на Покров Пресвятої Богородиці 2021: рецепт випічки за 20 хвилин Видео

15:45

Лілія Ребрик порвала танцпол і спокусливо покрутила стегнами Видео

15:35

Під Києвом невідомий обстріляв авто з дитиною в салоні, є поранений Видео

Реклама
15:34

Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

15:34

Що таке нездоровий кишечник? Сім факторів, які вказують на хворобу Видео

15:24

На маршруті Київ-Кишинів йде "Велике будівництво" нової розв’язки біля Бердичева

15:03

На Рівненщині вітчим ґвалтував малолітню пасербицю і знімав все на камеру Видео

15:00

Гороскоп на 13 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: плітки недругів або грошові надходження Видео

14:59

Мати покійного нардепа Полякова емоційно звернулася до українців на могилі сина Видео

14:40

Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди

14:36

В Україні перенесли осінні канікули в школах: де діти раніше підуть на відпочинок Видео

14:01

Рятувальники попередили українців про сильні дощі з туманами: в яких областях очікувати (карта)

13:56

Названо напої, які можуть змусити мозок відчувати голод Видео

13:49

"Сторони погодилися": у Парижі анонсували міністерську зустріч у нормандському форматі

13:34

Злата Огневич могла загинути на зйомках кліпу: "Мене просто вчасно підхопили!" Видео

13:14

У Євросоюзі назвали три головні умови для вступу України до ЄС Видео

13:13

Зеленський розповів, коли Україна планує підписати з ЄС "промисловий безвіз" Видео

13:09

Свята в листопаді 2021 в Україні: чи будуть додаткові вихідні

13:00

Як нова підозра Медведчуку зачепить Порошенка мнение

12:52

Зеленський зажадав нових санкцій проти РФ за вибори в ОРДЛО і Криму Видео

12:51

Магнітна буря 12 жовтня 2021: чого чекати від удару в 5 балів Видео

12:49

Комаровський пояснив, чому українцям корисно мерзнути в квартирі без опалення

12:37

Україна та Євросоюз підписали угоду про відкрите небо на саміті в Києві

Реклама
12:30

"Вже звична практика": Разумков переконаний, що його відставка відбулася з порушенням регламенту Видео

12:24

Метадон у крові Полякова: Монастирський розповів про основну версію смерті нардепа Видео

12:22

"Молодий козак": Ектор Хіменес-Браво показав, як виглядав 30 років тому

12:21

"Велике будівництво" Зеленського осучаснить 35-кілометрову трасу Рівне-Гоща

12:19

Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день

12:09

1+1 media анонсує масштабну інформаційну кампанію з популяризації вакцинації проти COVID-19

12:07

Михайло Поплавський вручив студентські квитки майбутнім тіктокерам Видео актуально

11:52

Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дня

11:51

Вибуховий удар грипу: експерти попередили про ризики масштабної пандемії Видео

11:41

У Києві викрили банду, яка "накачувала" людей у барах і обкрадала їх Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять