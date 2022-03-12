Українці отримають компенсацію на оплату комунальних послуг під час війни

Тарифи в Україні / brecorder.com, debaty.sumy.ua

У десяти областях України громадянам, які приймають переселенців з "гарячих" точок країни, уряд буде виплачувати компенсацію за комунальні послуга.

Як передає президент Володимир Зеленський, уряд України прийняв рішення про надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг на період війни.

Таким чином, держава матеріально підтримає тих, хто змушений поселяти у себе жителів інших регіонів. Плата за світло, воду, електрику та інші комунальні послуги з них буде тимчасово знята.

Штрафи за несплату комунальних послуг під час війни

Що стосується громадян, які під час війни продовжують залишатися в своїх будинках, то їх не будуть штрафувати за несплату або не повну оплату комунальних послуг. Це означає, що якщо українці несвоєчасно оплатять послуги ЖКГ, їм нічого відключати не будуть. По можливості, людей просять все-таки оплачувати послуги ЖКГ, щоб підтримувати роботу комунальних служб.

Що стосується міст, які через військові дії вже відрізані від світла, води і газу, то тут відповідно ні про які платежі мова не йде. Через пошкодження залишаються знеструмленими понад 960 тис. споживачів у Донецькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

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