Стаж для працюючих пенсіонерів: як докупити і скільки доплачують українцям

Як відомо, українці можуть отримувати пенсійні виплати за віком або за стажем - якщо його не вистачає, його можна докупити.

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Як докупити пенсійний стаж і скільки доплачують за перепрацювання? / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Українці можуть отримувати пенсійні виплати за віком або маючи потрібну кількість страхових років стажу - якщо його не вистачає, його можна докупити. Але багато громадян, які вийшли на пенсію, мають понаднормовий стаж і тому цікавляться, чи можна його продати, особливо коли вони отримують малу виплату. Про це повідомляє портал "На пенсії".

Річ у тім, що в Україні існують доплати за кожен рік перепрацьованого понад необхідний для пенсії стажу, але її розмір залежить не лише від цього, а й від зарплати. Тому виплати все одно можуть бути невеликими, навіть за великої кількості страхового стажу.

Якщо людина має 55 років стажу, то це означає, що основний розмір її пенсії за віком становить 55% від зарплати. Відповідно, кінцева сума формується з урахуванням усіх надбавок.

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До таких надбавок належить і доплата за надстаж, яка розраховується за такою схемою: за кожен рік стажу пенсія збільшується на 1% від основного розміру пенсії, але не більше ніж на 1% від прожиткового мінімуму.

Утім, нарахування залежить від того, коли людина вийшла на пенсію:

якщо це сталося до жовтня 2011 року, понаднормовий стаж для чоловіків рахуватимуть після 25 років стажу, а для жінок - після 20 років;

після жовтня 2011 року надстаж для чоловіків рахуватимуть після 35 років стажу, а для жінок - після 30 років.

Як відомо, прожитковий мінімум в Україні зараз становить 2361 грн. Таким чином, пенсіонер, який має 30 років понаднормового стажу і пенсію, вищу за мінімальну, отримає до 708 грн доплати (23,61 грн за кожний рік понадстажу) - 2361 грн помножити на 30% = 708 грн.

Пенсіонерам, які працюють, слід врахувати, що під час розрахунку їхніх виплат ураховують старий прожитковий мінімум, який діяв, коли вони тільки вийшли на пенсію. Актуальний прожитковий мінімум буде враховано, коли вони звільняться (і відповідно будуть перераховані доплати).

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Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділенні "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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