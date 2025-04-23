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Для отримання субсидій і пільг українцям доведеться писати нові заяви - деталі

Анна Косик
23 квітня 2025, 12:36
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Незабаром для отримання субсидії та пільги можливо потрібно буде подати більш розширену заяву.
Субсидия, деньги
Субсидії в Україні будуть оформлювати по-новому / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Уряд хоче повернути більш розгорнуту заяву для призначення субсидій і пільг
  • Оновлені заяви будуть менш обтяжливі, ніж попередні
  • У майбутньому, ймовірно, розширені заяви відмінять

Експерименти, що стосувалися спрощення процедури подання заяв на отримання субсидій і пільг для оплати комунальних послуг, виявили низку недоліків. Зокрема було виявлено труднощі в комунікації з постачальниками комунальних послуг та ОСББ. У зв’язку з цим уряд пропонує повернутись до більш деталізованих форм звернень.

Про це йдеться в проєкті постанови Кабміну. Відомо, що експериментальні моделі діятимуть до 7 липня 2025 року - для субсидій та до 6 лютого 2026 року - для пільг.

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Надалі, попри досягнуту ефективність, виявлена потреба у вдосконаленні механізмів. Тому проєктом передбачено впровадження універсальної форми заяви на субсидії, яка передбачає обов’язкове внесення інформації про постачальників послуг та персоніфіковані рахунки отримувачів.

Для ветеранів війни запропоновано форму заяви про взяття на облік для надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, яка так само містить вищезазначені дані, що надаються самими заявниками.

Крім того, ініціюється дострокове завершення експерименту щодо спрощеного обліку пільг. Автори документа зазначають, що оновлені заяви хоч і детальніші, проте залишаються менш обтяжливими, ніж попередні загальні форми звернень.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги
5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

У Міністерстві соціальної політики сподіваються, що після оцінки нових форм подання у майбутньому стане можливим повністю відмовитись від розширених заяв, які нині залишаються актуальними для подальшого вдосконалення системи.

Надання пільг та субсидій в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що навесні комунальні платежі для українців стають менш обтяжливими не лише через завершення опалювального сезону, а й завдяки оновленим субсидіям, однак ці зміни стосуються не всіх.

Раніше в Мінсоцполітики заявили, що програма житлових субсидій для українців доступна не тільки під час холодів - звернутися за субсидією до Пенсійного фонду можна в будь-який місяць року.

Напередодні стало відомо, що українцям в березні, чиї доходи зменшилися або збільшилися більш як на 50%, перерахували житлові субсидії. Такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення громадян.

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Що за відомство Мінсоцполітики?

Міністерство соціальної політики України (рос. Міністерство соціальної політики України) - державний орган виконавчої влади України, що працює у сфері соціальної політики, загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, волонтерської діяльності, з питань сім'ї та дітей, оздоровлення та відпочинку дітей, усиновлення та захисту прав дітей, запобігання насильству в сім'ї, протидії торгівлі людьми, а також захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, що повернулися до України, забезпеченнярівних прав і можливостей для дітей, які повернулися, та у сфері соціального захисту.

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