Стрибок цін на пальне та "плюс" для автогазу: як змінилися ціни на АЗС

Дизель і бензин в Україні знову дорожчають на тлі коливань ринку пального та зміни оптових цін.

Автогаз поступово підвищує вартість

Коротко:

Дизель подорожчав на 74 коп. за добу

Бензин А-95 преміум зріс у ціні

Автогаз додав 13 коп. до вартості

Середні ціни на паливо в Україні станом на вівторок, 14 квітня, знову показали зростання. Про це повідомляє портал "Мінфін" із посиланням на дані консалтингової компанії "А-95".

Згідно з оприлюдненою інформацією, за останню добу дизельне пальне подорожчало в середньому на 74 копійки — до 91,26 грн/л. Преміальний бензин А-95 додав у ціні 53 копійки та коштує в середньому 77,08 грн/л.

Водночас звичайний бензин А-95 незначно подешевшав — на 1 копійку, до 73,12 грн/л. Автогаз також продемонстрував зростання — плюс 13 копійок, до 49,17 грн/л.

Ціни на бензин

Найдешевше пальне марки А-95 пропонують на АЗС Brent Oil — 66,85 грн/л. Найвищі ціни зафіксовані в мережах ОККО та WOG — 76,90 грн/л.

Середні показники на інших мережах:

UPG — 74,00 грн/л

"Укрнафта" — 69,90 грн/л

SOCAR — 75,99 грн/л

KLO — 73,70 грн/л

"БРСМ-Нафта" — 69,94 грн/л

Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Дизельне пальне

Найнижча середня ціна на дизель зафіксована в мережі "Свої" — 87,49 грн/л. Найдорожче пальне реалізують ОККО та WOG — 93,90 грн/л.

Інші мережі:

UPG — 92,00 грн/л

SOCAR — 91,85 грн/л

KLO — 91,90 грн/л

"Укрнафта" — 89,50 грн/л

"БРСМ-Нафта" — 88,99 грн/л

Автогаз

Найдешевший автогаз продається в мережі "Кворум" — 46,78 грн/л. Найвищі ціни зафіксовані в мережі Motto — близько 53 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG — 49,00 грн/л

"Укрнафта" — 49,90 грн/л

SOCAR — 49,55 грн/л

KLO — 48,90 грн/л

"БРСМ-Нафта" — 47,61 грн/л

OKKO та WOG — 49,90 грн/л

Як повідомляв Главред, економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ говорив, що ціни на бензин в Україні можуть різко зрости до 100 грн за літр. За його словами, цей сценарій можливий, якщо ескалацію на Близькому Сході не припинять, а світові ціни на нафту стрімко зростатимуть і надалі.

Крім того, голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус говорив, що, незважаючи на стрімке зростання світових цін на нафту, різке подорожчання палива до 100-150 гривень за літр поки що малоймовірне.

Нагадаємо, що Експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус заявляв, що якщо конфлікт в Ірані буде врегульований і Ормузьку протоку розблокують, ціни на нафту та паливо можуть знизитися.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

