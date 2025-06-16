Чи стрибне долар до нових вершин: прогноз банкіра на найближчий час

Експерт не прогнозує серйозних потрясінь на валютному ринку.

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Курс валют з 16 по 22 червня / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Скільки буде коштувати долар з 16 по 22 червня

У скільки українцям обійдеться 100 євро

Курс валют в Україні впродовж нового робочого тижня залишиться контрольованим і прогнозованим. Валютний ринок не штормитиме, а курс американського долара не стрибне до нових вершин. Таким прогнозом поділився директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

За його словами, з 16 до 22 червня курс долара перебуватиме в коридорі 41,6 - 41,9 гривні за долар і 45,5 - 47,5 гривні за євро на міжбанку та 41,6 - 41,8 гривні за долар і 45,5 - 47,5 гривні за євро на готівковому ринку.

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Лєсовий пояснив, що на валютному ринку діятиме режим "керованої гнучкості", що фактично створює імунітет від різких і неочікуваних курсових змін. Поточні коливання, різниця між курсами купівлі/продажу будуть дуже незначними, хоч вряди-годи курси почергово зростатимуть і знижуватимуться.

Отже, до 22 червня вартість 100 доларів у гривнях становитиме від 4160 до 4180 гривень, тоді як 1000 доларів обійдеться приблизно у 41 600 – 41 800 гривень.

Водночас 100 євро в гривнях в Україні коштуватимуть 4550 - 4750 гривень, а за 1000 євро доведеться заплатити 45500 - 47500 гривень.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як писав Главред, Національний банк України знизив курс долара та євро до гривні на понеділок, 16 червня. Після історичного максимуму євро знову опустився нижче позначки у 48 гривень. Курс американської валюти знизився до 41,4466 гривень за долар, що на 4 копійки менше порівняно з попереднім показником.

Крім цього, банківський експерт Тарас Лісовий прогнозував стабільність на валютному ринку в середині червня. Курс долара залишиться близько 42 грн, євро — 47,50 грн.

Нагадаємо, українці почали більше скуповувати безготівкову іноземну валюту – насамперед долари і євро. За тиждень (2-8 червня) кількість таких операцій зросла у два рази – з 10 млн до 20 млн доларів на день (в еквіваленті).

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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