Підвищення податків "заднім числом": які зміни чекають українців

Цього року податкові зміни мають принести 58 мільярдів гривень, а у наступному - ще 137 мільярдів.

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Законопроєкт очікує ухвалення у першому читанні / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Податковий Комітет Верховної Ради прийняв до повторного читання першу версію урядового законопроекту про підвищення податків 11416-д. Про це в Telegram повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його інформацією, законопроєкт передбачає:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на 1-2 групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% на всіх форм ФОП 3-ї групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);

50% податок на прибуток банків в 2024 році.

"Так як до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде "заднім числом" з 01 жовтня", - додав депутат. відео дня

Голосування у першому читанні очікується вже у найближчі дні. Нагадаємо, що попереднього разу для ухвалення законопроєкту у першому читанні забракло двох голосів.

Хто такий Ярослав Железняк? Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Рішення Верховної Ради України

Нещодавно Рада розглянула і підтримала нові кандидатури на посади очільників низки міністерств. Цьому передувала зустріч президента Володимира Зеленського з фракцією, на якій він наполягав прийняти його концепцію щодо змін в уряді.

Напередодні, на Комітеті Верховної ради представники Мінекономіки заявили, що робота над економічним бронюванням триває. Одним із критеріїв, найімовірніше, буде рівень заробітних плат.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України ухвалила законопроект, який звільняє від відповідальності військовослужбовців, які вперше вчинили дезертирство або самовільно залишили частину (СЗЧ). Ця можливість надається за умови, що військові добровільно вирішать повернутися до лав Збройних сил України.

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