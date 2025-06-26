Вплине на усі пенсії й індексації: в Україні затверджено важливий показник

В Україні зріс показник, який вплине на всі пенсії та індексації.

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Новий показник змінить пенсії та індексації / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

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У травні середня зарплата для обчислення пенсій зросла до 20 355 грн

З початку року показник збільшився майже на 1 700 грн

Зростання цього показника впливає на розмір пенсій

У травні зріс середній розмір заробітної плати, що враховується для обчислення пенсій. Наразі він становить 20 355 гривень. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Згідно з постановою ПФУ від 26 червня 2025 року, затверджено показник середньої заробітної плати (доходу), з якої були сплачені страхові внески та яка відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" використовується для розрахунку пенсій. У травні 2025 року цей показник склав 20 355 гривень.

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Для порівняння, у квітні він становив 19 856 гривень. Тобто відбулося зростання на 499 гривень.

Крім цього, у січні 2025 року середня заробітна плата для розрахунку пенсій була на рівні 18 660 гривень. Це означає, що за п’ять місяців вона зросла майже на 1 700 гривень.

Таким чином, що вищий показник середньої зарплати, то вищою буде база розрахунку для пенсійних виплат. Це особливо важливо для тих громадян, хто виходить на пенсію зараз або найближчим часом.

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Вплив на індексацію пенсій

Індексація пенсій проводиться щороку і передбачає автоматичне підвищення розміру виплат. Формула розрахунку індексації враховує два ключові показники:

50% рівня інфляції за попередній рік;

50% середнього зростання заробітних плат за останні три роки.

Тож чим активніше зростають зарплати в країні, тим суттєвішим буде підвищення пенсій у наступні роки. Показник у понад 20 тисяч гривень у травні 2025 року може стати фактором помітнішого підвищення виплат у рамках наступної індексації.

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 25 червня Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за червень 2025 року. Додаткові виплати отримали працюючі пенсіонери — у червні їм перерахували надбавки з урахуванням квітня і травня.

Також з 1 липня адміністрування всіх соціальних виплат в Україні передається Пенсійному фонду. Для отримувачів допомог нічого не зміниться, зміни торкнуться лише внутрішніх процедур.

Крім цього, українці зі стажем 35 років і середньою зарплатою можуть розраховувати на пенсію 5269,9 грн. При 40 роках стажу — 6022,8 грн.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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