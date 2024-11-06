Після перемоги Трампа на виборах: долар злетів до річного максимуму

Трамп пообіцяв знизити податки та запровадити великі мита на імпорт.

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Вибори в США / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, pixabay

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Долар зріс до найвищого рівня за останній рік після перемоги Трампа

Політика Трампа утримуватиме процентні ставки в США на високому рівні

Після перемоги Дональда Трампа на виборах у США долар досяг найвищого рівня за останній рік. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що це призвело до різкого зростання прибутковості казначейських облігацій, оскільки передбачається, що політика Трампа утримуватиме процентні ставки в США на високому рівні.

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Як повідомляє видання, хоча Трамп і "виступає за ослаблення долара", інвестори вважають, що його політика розганятиме інфляцію і сповільнить темпи зниження ставок Федеральним резервом, "що зрештою сприятиме зміцненню долара".

Також наголошується, що Трамп пообіцяв знизити податки та запровадити великі мита на імпорт. Що "завдасть шкоди валютам деяких найбільших торгових партнерів Америки".

"Долар зріс до найвищого рівня за останній рік після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. ... Індекс Bloomberg піднявся на 1,7%, найбільше за останні чотири роки, сягнувши найвищого рівня з листопада 2023 року", – йдеться у повідомленні.

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Вибори в США - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, американський політик Дональд Трамп, який брав участь у виборах США оголосив про свою перемогу особисто. За його словами, тепер він став і 45-им і 47-им президентом Сполучених Штатів та пообіцяв, що його нове президентство стане золотим віком для усієї Америки.

Як пише The New York Times, Республіканська партія отримує щонайменше два місця, які раніше були за демократами і забезпечували їм контроль над палатою з мінімальною перевагою 51-49.

Віце-президент Камала Гарріс утрималася від промови за результатами виборів незважаючи на зібрання її прихильників на святкування в Університеті Говарда, де вона навчалася.

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