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Зняти гроші можна буде навіть під час блекауту: в Україні створили мережу Power banking

26 грудня 2022, 12:42
З ініціативи Національного банку створено спільну банківську мережу Power banking, яка працюватиме навіть в умовах блекауту.
Нацбанк України, відключення світла
В Україні створили мережу Power banking / Фото УНІАН

Національний банк України разом з усіма системно важливими банками створив Національну мережу Power banking, яка працюватиме навіть в умовах блекаута.

Як повідомляє пресслужба НБУ, Power banking - це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які працюватимуть і надаватимуть клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

Відділення Національної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

Сьогодні мережа Power banking об'єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, і залучає інших учасників банківського ринку.

Наразі вже понад 1000 відділень у всіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту.

В умовах блекауту у відділеннях мережі Power banking для всіх клієнтів буде доступний певний перелік невідкладних банківських послуг:

  • отримання готівки (в банкоматах або в касі);
  • платежі, переказ коштів (в касі або в терміналах самообслуговування);
  • обмін валют (при наявності готівкової валюти в касі);
  • консультації менеджерів з фінансових питань.

Крім того, у відділеннях мережі Power banking запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета - надати українцям можливість в банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівкових коштів, достатню для задоволення поточних потреб і формування певного запасу.

Карта відділень мережі POWER BANKING доступна за цим посиланням.

Як повідомляв Главред, економіст Ілля Несходовський заявив, що своїми атаками на об'єкти критичної інфраструктури Росія може тимчасово зупинити надання банківських послуг в Україні РФ, але повністю "покласти" банківську систему у країни-окупанта не вийде. У зв'язку з цим українцям, які звикли користуватися картками, краще завжди мати плюс-мінус тижневий запас готівки.

Нагадаємо, після чергової атаки Росії на Київ та Київську область тривають роботи з відновлення пошкоджених енергетичних мереж. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, про повернення до стабільних графіків наразі говорити не доводиться.

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