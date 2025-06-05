Ціна стрімко зростає: українців попередили про здорожчання базового продукту

Є кілька причин, чому ключовий для українців продукт зростає у ціні.

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Чому в Україні підвищують ціни на хліб / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що повідомила Черемісіна:

В Україні підвищуються ціни на хліб через здорожчання інгредієнтів

Хліб незабаром може подорожчати на 3,7-4,6%

Ціни на хліб в Україні продовжують зростати. Головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна розповіла виданню Апостроф, чому так відбувається.

За її словами, причина підвищення цін на хліб в тому, що зростає вартість складових хлібовиробництва.

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"З початку 2025 року ціна борошна зросла на 7,2 % – до 21,36 грн/кг, олія соняшникова додала в ціні 10,3 % – до 80,20 грн/кг. Цукор, ціна на який з початку року поступово зменшувалася, зазнав незначного здорожчання і коштує нині 33,41 грн/кг", - наголосила Черемісіна.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Крім цього на формування ціни впливає те, яким буде врожай зернових. Попередньо, за найпесимістичнішими оцінками, цього року врожай зменшиться на 10%.

"До кінця літа 2025 року хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку може подорожчати до 58,5 грн/кг (+4,4 %), а з борошна першого ґатунку – до 47,1 грн/кг (+4,5 %), хліб житній може додати 4,6 % - до 48,7 грн/кг, а батон – 3,7% - до 30 грн за 500 г", - прогнозує Черемісіна.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні підвищуються ціни на куряче м'ясо. Однак незабаром очікується стабілізація цін на м’ясо, при цьому про зниження говорити поки немає підстав.

Раніше стало відомо, що в Україні через весняні заморозки вартість черешні, суниці, вишні, слив, абрикосів і персиків може зрости до 30%. Водночас овочі можуть піднятися у ціні на 10-20%.

Напередодні стало відомо, що в Україні продовжують стрімко знижуватись ціни на капусту нового врожаю. Тенденція зниження цін у даному сегменті пов’язана із сезонним збільшенням пропозиції продукції з місцевих господарств, хоча темпи її реалізації залишаються доволі стриманими.

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Хто така Світлана Черемісіна? Світлана Черемісіна - доктор економічних наук, головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру Інститут аграрної економіки, пише agrotimes.

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