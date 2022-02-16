Пенсіонери можуть витратити "тисячу Зеленського" на комуналку: механізм дій

Пенсіонери можуть витратити "тисячу Зеленського" на комуналку / УНІАН

З 14 лютого всі українці, які старше 60 років, можуть витратити тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу COVID-19 з карти "ЄПідтримки" на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомляють представники державного "ПриватБанку".

Зокрема, оплачувати комунальні послуги з віртуальної карти можна в касах відділень. При оплаті послуг система буде сама перевіряти вік, тому додаткове підтвердження документами не потрібно.

Але, як кажуть у фінансовій установі, для того, щоб оплачувати комунальні послуги за рахунок грошей "ЄПідтримки" в онлайн-форматі, потрібно оновити додаток "Приват24" до останньої версії. Потім потрібно створити платіж за комунальні послуги і вибрати карту "ЄПідтримка" для оплати.

За даними "ПриватБанку", на даний момент в установі оформлено вже близько 5,4 млн цифрових карт"ЄПідтримка".

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Тисяча за вакцинацію: як отримати

Для того, щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID-19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту "єПідтримка" в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати "єПідтримка" і вказати карту для надходження грошових коштів.

Варто зазначити, що український уряд планує додати ще п'ять місяців до терміну використання "тисячі Зеленського", яку отримують всі українці за дві дози вакцина від коронавірусу COVID-19.

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