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"Сумний факт": названо суму, витрачену українцями за рік на азартні ігри

Віталій Кірсанов
22 січня 2025, 18:07
54
Українці під час війни витрачають величезні гроші на досить сумнівний тип розваг.
Ярослав Железняк
Ярослав Железняк / колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки українці витратили на поповнення ігрових рахунків
  • Скільки представники грального бізнесу сплатили до бюджету

За січень-листопад 2024 року українці витрачали на поповнення гральних рахунків у середньому 12,7 млрд гривень щомісяця. Такі дані наводить у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк.

"У грудні цей показник сягнув рівня в 19,4 млрд грн на місяць..... і це те, що ми тільки бачимо легально", - написав державний діяч.

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Таким чином, усього за 2024 рік українці витратили на поповнення ігрових рахунків 159 млрд гривень.

Сам Железняк назвав "сумним фактом" те, що під час війни люди витрачають величезні гроші на досить сумнівний тип розваг.

Зазначимо також, що за даними Ярослава Железняка, у 2024-му представники грального бізнесу сплатили до бюджету 16,9 млрд гривень податків, тоді як у 2023 році цей показник становив 10,4 млрд гривень.

Народний депутат заявив про зменшення податкового навантаження на гральний бізнес, якщо говорити про відсотки до поповнень. Він додав, що схеми з ухилення залишаються, але стають складнішими.

Підвищення податків в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про суттєве підвищення податків для населення та бізнесу. Основними змінами є підвищення військового збору до 5% для громадян, 10% від мінімальної зарплати для ФОПів I, II, IV груп, 1% від доходу для ФОПів III групи. Встановлення податку на надприбуток банків до 50%, а податку на прибуток фінансових компаній - 25%.

Також 4 грудня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9319, який переносить підвищення податків для ФОП і юросіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року. За рішення проголосували 268 депутатів.

Як повідомляв Главред, 25 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набуття чинності підвищенням податків для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.

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Хто такий Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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