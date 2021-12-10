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Нові суми за тепло і гарячу воду: киян попередили про зміну в платіжках

10 грудня 2021, 15:19

Абонплата за тепло і гарячу воду буде вказуватися в платіжці окремими рядками.

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У квитанціях абонплата за тепло і гарячу воду буде вказуватися окремо / ZIK.ua

У грудні 2021 року клієнти компанії Київтеплоенерго отримають платіжки, в яких з'являться нові рядки з платою за абонентське обслуговування і функціонування систем опалення і гарячого водопостачання.

Нововведення щодо плати за абонентське обслуговування передбачено Законом "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", повідомляє прес-служба компанії.

Раніше за обслуговування і заміну будинкових лічильників тепла і гарячої води жителі платили у вигляді внесків, а тепер платіж включений в плату за абонентське обслуговування, повідомили в компанії.

Новий платіж: що потрібно знати

Абонплата за тепло і гарячу воду буде вказуватися в платіжці окремими рядками і відображатися щомісяця.

Вона включає витрати на обслуговування будинкових лічильників тепла, витрати, пов'язані з розподілом і адмініструванням послуг. Максимальний розмір абонплати для однієї столичної квартири — 30,95 грн за послугу з постачання теплової енергії та 33,74 грн за послугу з постачання гарячої води.

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Для будинків, обладнаних приладами обліку, в платіжках клієнтів також будуть відображатися такі складові споживання теплової енергії як функціонування систем опалення та гарячого водопостачання. Їх будуть відокремлювати із загального обсягу теплової енергії, спожитої будинком відповідно до методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг №315 від 22.11.2018 року.

Крім того, згідно з цією методикою, у частини клієнтів з'явиться рядок з мінімальною часткою. Це стосується власників квартир з індивідуальними лічильниками, які несвоєчасно передають показання, або передають такі, що близькі або дорівнюють нулю. Новий рядок відображає мінімальну частку середнього споживання із загального обсягу спожитої теплової енергії.

В Україні зростуть тарифи на доставку газ: коли і на скільки

Зазначимо, що з 1 січня українцям за доставку газу доведеться платити більше. Особливо тим домогосподарствам, які витрачають багато "блакитного палива".

Національна комісія у сферах енергетики і комунальних послуг запропонувала підняти ціни як мінімум у 25 постачальників, пише Obozrevatel.

Якщо, наприклад, зараз клієнти Закарпатгазу за кожен куб платять 2,136, то з 1 січня ціна може скласти вже 2,388 грн. Якщо сім'я щомісяця платить за 70 кубів газу і споживання не змінилося, то за поки що діючим тарифом потрібно було заплатити 149,5 грн, а за новими — 167,1 грн.

Для прикладу, тариф Чернівцігазу пропонують підвищити з 2,136 до 2,568 гривні, Харківміськгазу — з 0,42 до 0,516 гривні, а для Хмельницькгазу — знизити з 1,992 до 1,848 гривні.

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Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ПОН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

Читайте ще:

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