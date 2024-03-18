Деяким українцям можна виходити на пенсію достроково: хто може це зробити

Вісім категорій українців можуть піти на пенсію раніше за інших громадян.

https://glavred.net/economics/nekotorym-ukraincam-mozhno-vyhodit-na-pensiyu-dosrochno-kto-mozhet-eto-sdelat-10551065.html Посилання скопійоване

Деяким українцям можна виходити на пенсію достроково / колаж: Главред, фото: УНІАН

Люди похилого віку в Україні можуть вийти на пенсію в 60, 63 і 65 років, проте іноді "відпочинок" може початися раніше, достроково. Про це повідомляє Telegraf з посиланням на закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з даними закону, такий привілей надається людям з інвалідністю, військовослужбовцям, ліквідаторам Чорнобильської катастрофи та іншим категоріям громадян.

Хто може вийти на пенсію достроково

Закон України дозволяє дострокових вихід на пенсію таким категоріям:

відео дня

людям з інвалідністю по зору 1 групи;

жінкам, які народили понад 5 дітей;

військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях або отримали інвалідність через поранення;

чоловіки та дружини військовослужбовців, які загинули;

ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС або виконавці інтернаціонального обов'язку;

особи передпенсійного віку, яким розірвали трудовий договір за станом здоров'я

людям з рідкісними хворобами

Як подати заяву на дострокову пенсію

Для того, щоб подати заяву і вийти на пенсію достроково, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України з певними документами.

Які документи потрібні:

заява на отримання дострокової пенсії

посвідчення особи (оригінал та його копія)

документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, що підтверджують загальний і пільговий стаж роботи

довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП)

довідка про доходи за період страхового стажу роботи. Ця довідка повинна містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року і за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їхньої виплати; забезпечує своєчасне та у повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Соціальні виплати в Україні

Як повідомляв Главред, у квітні громадянам, які досягли 65-річного віку, перерахують пенсії. Українські пенсіонери, які мають повний страховий стаж і продовжують працювати, можуть також очікувати збільшення своїх пенсійних виплат.

Також, щорічна індексація пенсій, яка відбулася 1 березня, призвела до підвищення розмірів пенсій для військових пенсіонерів. Більші пенсії військові тепер отримують і по інвалідності.

До того ж, в Україні з 1 квітня 2024 року мінімальну пенсію підвищать із 7,1 тисячі до 8 тисяч грн. Як ідеться в матеріалі порталу "Обозреватель", унаслідок цього частину пенсій буде підвищено з 2,840 тисячі до 3,2 тисячі грн.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.