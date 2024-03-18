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Деяким українцям можна виходити на пенсію достроково: хто може це зробити

Єлизавета Бельмас
18 березня 2024, 18:29
Вісім категорій українців можуть піти на пенсію раніше за інших громадян.
Деяким українцям можна виходити на пенсію достроково
Деяким українцям можна виходити на пенсію достроково / колаж: Главред, фото: УНІАН

Люди похилого віку в Україні можуть вийти на пенсію в 60, 63 і 65 років, проте іноді "відпочинок" може початися раніше, достроково. Про це повідомляє Telegraf з посиланням на закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з даними закону, такий привілей надається людям з інвалідністю, військовослужбовцям, ліквідаторам Чорнобильської катастрофи та іншим категоріям громадян.

Хто може вийти на пенсію достроково

Закон України дозволяє дострокових вихід на пенсію таким категоріям:

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  • людям з інвалідністю по зору 1 групи;
  • жінкам, які народили понад 5 дітей;
  • військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях або отримали інвалідність через поранення;
  • чоловіки та дружини військовослужбовців, які загинули;
  • ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС або виконавці інтернаціонального обов'язку;
  • особи передпенсійного віку, яким розірвали трудовий договір за станом здоров'я
  • людям з рідкісними хворобами

Як подати заяву на дострокову пенсію

Для того, щоб подати заяву і вийти на пенсію достроково, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України з певними документами.

Які документи потрібні:

  • заява на отримання дострокової пенсії
  • посвідчення особи (оригінал та його копія)
  • документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, що підтверджують загальний і пільговий стаж роботи
  • довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП)
  • довідка про доходи за період страхового стажу роботи. Ця довідка повинна містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року і за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року

Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їхньої виплати; забезпечує своєчасне та у повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Соціальні виплати в Україні

Як повідомляв Главред, у квітні громадянам, які досягли 65-річного віку, перерахують пенсії. Українські пенсіонери, які мають повний страховий стаж і продовжують працювати, можуть також очікувати збільшення своїх пенсійних виплат.

Також, щорічна індексація пенсій, яка відбулася 1 березня, призвела до підвищення розмірів пенсій для військових пенсіонерів. Більші пенсії військові тепер отримують і по інвалідності.

До того ж, в Україні з 1 квітня 2024 року мінімальну пенсію підвищать із 7,1 тисячі до 8 тисяч грн. Як ідеться в матеріалі порталу "Обозреватель", унаслідок цього частину пенсій буде підвищено з 2,840 тисячі до 3,2 тисячі грн.

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