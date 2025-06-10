На першому місці не столиця: де в Україні найбільше підскочили ціни на квартири

Головне:
- Ціни на нерухомість в Україні піднялися
- Найдорожче квадратний метр обходиться у Києві та двох західних областях
- У прифронтових регіонах квартири у новобудовах коштують найменше
В Україні стрімко зростають ціни на ринку первинної нерухомості. Відчутно подорожчали квартири у більшості регіонів України. Про це свідчать дані порталу DIM.RIA.
Повідомляється, що ціни на квартири у новобудовах найбільше зросли у Чернігівській та Житомирській областях - на 8%. Третю сходинку посідає Київщина з показником зростання вартості квартир у 6%.
При цьому середньоринкова вартість квартир у вищезазначених регіонах не є найвищою в Україні. Першу сходинку займає Київ, де квадратний метр в середньому коштує 1409 доларів.
Наступними у рейтингу йдуть Закарпатська та Львівська області, де квадратний метр коштує по 1120 доларів.
Водночас найдешевші квартири можна купити у прифронтових областях - Запорізькій, Сумській та Миколаївській.
Ціни на житло в Україні - останні новини
Раніше стало відомо, що з початку року в Україні помітно подорожчала оренда житла. Зокрема, західні області залишаються найдорожчими регіонами для знімання.
Напередодні повідомлялося, що у Києві помітно подорожчали квартири в новобудовах. За останні 6 місяців вартість квадратного метра в них зросла на 3,61%, або майже 2 000 грн.
Нагадаємо, Главред писав, що у першому кварталі 2025 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли аж на 11,2%.
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