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На першому місці не столиця: де в Україні найбільше підскочили ціни на квартири

Анна Косик
10 червня 2025, 11:26
865
Хоча вартість житла в Києві залишається найвищою, здорожчали квартири найбільше в двох інших регіонах.
Жилье, дом
Ціни на житло в Україні продовжують рости / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Ціни на нерухомість в Україні піднялися
  • Найдорожче квадратний метр обходиться у Києві та двох західних областях
  • У прифронтових регіонах квартири у новобудовах коштують найменше

В Україні стрімко зростають ціни на ринку первинної нерухомості. Відчутно подорожчали квартири у більшості регіонів України. Про це свідчать дані порталу DIM.RIA.

Повідомляється, що ціни на квартири у новобудовах найбільше зросли у Чернігівській та Житомирській областях - на 8%. Третю сходинку посідає Київщина з показником зростання вартості квартир у 6%.

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При цьому середньоринкова вартість квартир у вищезазначених регіонах не є найвищою в Україні. Першу сходинку займає Київ, де квадратний метр в середньому коштує 1409 доларів.

Наступними у рейтингу йдуть Закарпатська та Львівська області, де квадратний метр коштує по 1120 доларів.

Водночас найдешевші квартири можна купити у прифронтових областях - Запорізькій, Сумській та Миколаївській.

Ціни на житло в Україні - останні новини

Раніше стало відомо, що з початку року в Україні помітно подорожчала оренда житла. Зокрема, західні області залишаються найдорожчими регіонами для знімання.

Напередодні повідомлялося, що у Києві помітно подорожчали квартири в новобудовах. За останні 6 місяців вартість квадратного метра в них зросла на 3,61%, або майже 2 000 грн.

Нагадаємо, Главред писав, що у першому кварталі 2025 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли аж на 11,2%.

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Що таке DIM.RIA?

DIM.RIA — український сайт з продажу та оренди всіх типів нерухомості від приватних осіб, забудовників та агентств нерухомості. Сайт та відповідна торгова марка є проектом естонської компанії RIA.com Marketplaces OÜ, пише Вікіпедія.

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