Ціни вражають: в столиці України помітно підскочила вартість квартир

Відомо, де найнижчі та найвищі ціни на квартири у Києві.

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Ціни на квартири в Києві / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

У Києві вартість квадратного метра зросла на 3,61%

Найнижчі ціни на квартири зафіксовано в Деснянському районі

У Києві помітно подорожчали квартири в новобудовах. За останні 6 місяців вартість квадратного метра в них зросла на 3,61%, або майже 2 000 грн. Про це повідомляє M2bomber.

Згідно з даними, за місяць вартість квадратних метрів також зросла, але менш помітно. Здорожчання склало 1,13%, або 600 грн.

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За даними аналітиків, найчастіше в столичних новобудовах виставляють вартість "квадрата" на рівні 22 400 грн. Загалом по районах Києва вартість "квадратів" коливається від середніх 40 050 до 110 850 грн.

Варто зауважити, що найнижчі ціни зафіксовано в Деснянському районі – у середньому 40 050 грн за квадратний метр. А також у Дарницькому – 40 150 грн.

Найдорожче, за даними аналітиків, купувати квартиру в Печерському районі. Квадратний метр там коштує в середньому 110 850 грн.

Ціни на квартири в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, українці до 1 липня отримають платіжки з повідомленням про те, що вони повинні заплатити податок на нерухомість. Платити потрібно буде власникам відносно великих квартир і будинків, адже податок нараховується за "зайві" квадрати, тобто за різницю між нормою та фактичною площею житла.

З початку року в Україні подорожчала оренда житла. З початку року ціни зросли вже на 3,1%. Зокрема, західні області залишаються найдорожчими регіонами для знімання.

Водночас, в Кіровоградській області вартість оренди житла впала на 26%, а у Херсонській області сума знизилася на 22%.

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