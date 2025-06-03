В Україні піднялися ціни на оренду квартир: наскільки дорожче доводиться платити

В одному з міст України вартість оренди зросла майже на третину.

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Орендувати житло в деяких містах України досить дорого / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Основне:

В 7 містах Україна подорожчала оренда житла

Найвідчутніше зросли ціни на однокімнатні квартири в Одесі

Найдорожча оренда квартир по Україні в Ужгороді

В Україні одразу у декількох містах збільшились цінники на оренду однокімнатних квартир. Мова йде про Київ, Львів, Дніпро, Одесу, Ужгород, Рівне та Хмельницький. Про це свідчать дані сайту ЛУН.

Найпомітніше зросла оренда на квартири в Одесі - на 29% за останні пів року і тепер в середньому щомісячна орендна плата за однокімнатну квартиру становить 11 тисяч гривень.

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На другому місті Дніпро, у якому квартири тепер здають в середньому на 10% дорожче. При цьому середня вартість оренди тепер така ж, як і в Одесі - 11 тисяч гривень.

На третьому місці міст-лідерів по підвищенню вартості оренди столиця та Рівне У Києві житло можна знайти на 9% дорожче, а коштує однокімнатна квартира під оренду - 18 тисяч гривень. У Рівному орендатори тепер сплачують 12500 гривень.

Ціни на оренду однокімнатної квартири в Україні / фото: скріншот

На 3% за останніх пів року зросла вартість оренди у Львові та Хмельницькому. Однак якщо львівські орендодавці в середньому отримують по 17500 гривень щомісячно за здачу однокімнатної квартири, то у Хмельницькому за таке ж помешкання беруть 10300 гривень.

Найменш відчутно зросла оренда житла в Ужгорожі - на 1%. Однак оренда однокімнатної квартири там найдорожча по усій Україні - 18700 гривень.

Ціни на нерухомість в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Кіровоградській області вартість оренди житла нещодавно впала на 26%. Така ж тенденція відслідковувалась і в Херсонській області, де ця сума знизилася на 22%.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році відчутно підвищилися ціни на житло в Україні. За даними Державної служби статистики України, хоча темпи підвищення вартості житла менші за інфляцію, у першому кварталі 2025 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни зросли на 11,2%.

Напередодні стало відомо, що з початку року в Україні подорожчала оренда житла. Зокрема, західні області залишаються найдорожчими регіонами для знімання.

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Що таке ЛУН? ЛУН (англ. LUN) — українська IT-компанія, заснована у 2008 році, яка спеціалізується на створенні інноваційних PropTech[en] рішень. ЛУН розробляє та впроваджує продукти, які спрощують процес купівлі, продажу та оренди нерухомості в Україні та за її межами. Працює у 10 країнах світу, пише Вікіпедія.

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