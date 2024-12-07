Не лише з карти на карту: в Україні можуть ввести новий ліміт на переказ коштів

До меморандуму долучиться переважна більшість банків.

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Ліміт на переказ коштів / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Українські банки планують підписати спільний меморандум

В документі буде передбачено поетапне зниження місячного ліміту операцій

Йтиметься не лише про перекази з картки на картку, а й про перекази IBAN

Вже наступного тижня українські банки планують підписати спільний меморандум, яким запроваджуються уніфіковані ринкові практики і підходи до належної перевірки клієнтів і моніторингу фінансових операцій за рахунками клієнтів. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Прогнозується, що в документі буде передбачено поетапне зниження місячного ліміту операцій, після перевищення якого за відсутності підтверджених доходів буде проводитися посилений фінмоніторинг.

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"Спочатку може бути запроваджено ліміт 150 тис. грн на місяць із 1 січня 2025 року, а з 1 липня його буде знижено до 100 тис. грн на місяць", - повідомив один зі співрозмовників.

Зазначається, що йтиметься не лише про перекази з картки на картку - P2P-операції, які НБУ вже обмежив 150 тис. грн на місяць в одному банку, а й про перекази IBAN.

"Перший місяць нацбанківських обмежень показав, що обсяг P2P-операцій знизився на 5,2 млрд грн, однак одночасно перекази IBAN зросли на 4 млрд грн.", - йдеться в повідомленні.

Співрозмовники ЗМІ додали, що обидві банківські асоціації - НАБУ та Асоціація українських банків - беруть участь у цій ініціативі, при цьому вже близько половини фінустанов попередньо схвалили її.

Передбачається, що до меморандуму долучиться переважна більшість банків, і він може замінити відповідну регуляцію НБУ, дія якої спливає 1 квітня 2025 року.

Виплати для українців - останні новини

Як повідомляв Главред, у березні 2025 року в Україні відбудеться індексація пенсій. Всі соціальні виплати на наступний рік збережуть у повному обсязі.

Також відомо, що з 4 грудня 2024 року в межах програми "Зимова єПідтримка" українці, які зазвичай отримують пенсії та субсидії через "Укрпошту", отримають 1000 гривень. Механізм виплати буде максимально зручним — не потрібно писати заяви чи йти до відділення.

Крім того, ЮНІСЕФ продовжує надавати екстрену грошову допомогу сім'ям з дітьми, які переїхали з небезпечних районів у більш спокійні місця, де була оголошена обов'язкова евакуація. Сімʼї можуть отримати виплати у розмірі 10 800 гривень на кожного члена родини (максимум 5 осіб, серед яких до 2 дорослих).

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Що таке IBAN? IBAN (International Bank Account Number) – міжнародний номер банківського рахунку. Його призначення – спрощення операцій між банками різних країн. Це стандартна система банківського рахунку в державах Євросоюзу. З 5 серпня 2019 року в Україні запроваджено міжнародний номер банківського рахунку (IBAN), що складається з 29 символів.

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