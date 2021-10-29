УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Нафтогаз змінив ціни для українців: скільки доведеться платити

29 жовтня 2021, 18:03

600 тисяч споживачів платитимуть за газ 7,96 грн за куб. м замість 16,56 грн за куб. м.

газ
Газ подешевшав / Фото pixabay.com

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" знизила тариф на постачання газу. На такий крок постачальник пішов після відповідного рішення Кабінету міністрів, йдеться на сайті компанії.

Виходячи з цього, з 1 жовтня по 30 листопада 600 тисяч українців, які стали споживачами постачальника "останньої надії", будуть платити за газ 7,96 грн за куб.м замість 16,56 грн за куб. м, як йшлося раніше.

"Побутові споживачі природного газу, що обслуговуються постачальником "останньої надії"(ППН), отримають платежі за жовтень і листопад з ціною 7,96 грн за куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки)", - повідомляє Нафтогаз.

Тим часом, бюджетні установи платитимуть 16,8 грн/куб.м (з ПДВ і без доставки).

Також наголошується, що надалі клієнти ППН для стабільної ціни на "блакитне" паливо повинні протягом 60 днів укласти договір з ринковою газовою компанією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

viber
газ Нафтогаз тарифи на газ
Зараз ви переглядаєте новину «Нафтогаз змінив ціни для українців: скільки доведеться платити». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Без морозу, але з передзимовою прохолодою: яким буде листопад в УкраїніБез морозу, але з передзимовою прохолодою: яким буде листопад в Україні Посилення карантину: в Україні розширили "червону" зонуПосилення карантину: в Україні розширили "червону" зону Зірка "Вечірнього Кварталу" розлучився після 18 років шлюбуЗірка "Вечірнього Кварталу" розлучився після 18 років шлюбу Через пандемію COVID-19 повністю зник один з чотирьох штамів грипу - вченіЧерез пандемію COVID-19 повністю зник один з чотирьох штамів грипу - вчені Надзвукові ракети проти лаку для нігтівНадзвукові ракети проти лаку для нігтів
18:30

Гороскоп на 30 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження або кардинальні зміни

18:07

Росіяни використовують криміналітет та місцеву владу для дестабілізації ситуації в регіонах - лідер Правого сектору

18:03

Нафтогаз змінив ціни для українців: скільки доведеться платити Відео

17:55

Магнітні бурі в листопаді 2021: розклад небезпечних для судин днів Відео

17:53

Чорна п'ятниця 2021: коли, як не витратити більше і убезпечити покупки

Реклама
17:50

Газпром за вказівкою Путіна накрутить закачування до ПСГ: у Європі різко знизилася ціна на газ Відео

17:43

Ажіотаж у всіх установах Харкова: містяни бояться введення "червоної" зони в понеділок

17:27

Сон з п'ятниці на суботу: чи збувається він

17:21

Мерія Чернігова планує єдиною у країні підняти тарифи на опалення

17:03

Скупчуються без масок: біля пункту вакцинації в Києві раптово виникла величезна черга Відео

16:44

На Тернопільщині чоловік за два дні втратив через COVID-19 матір з бабусею

16:43

Всупереч недузі: зірковий вінничанин із ДЦП після сотень відмов таки знайшов роботу Відео

16:40

Місячний гороскоп на тиждень 1-7 листопада: приємний збіг обставин або удача у всіх починаннях Відео

16:31

Артур Логай розсекретив, як його дружина реагує на партнерку по Танцях з зірками

16:29

Удар України по ризиках зриву опалювального сезону: Шмигаль назвав сценарій відмови від газу Відео

16:10

"Снігова куля відступає": Ляшко розповів про ситуацію з коронавірусом в Україні Відео

15:58

Колаборація Puma і Butter Goods: натхненні 90-ми новости компании

15:56

Сніг вже в листопаді: українців попередили про різку зміну погоди Відео

15:55

З'явилися подробиці про смерть молодої київської вчительки, яку після пологів вбив коронавірус Відео

15:37

"Дешевше, ніж їх лікувати": Комаровський запропонував платити пенсіонерам за вакцинацію від COVID-19

Реклама
15:34

Злету тарифів на газ для українців бути не повинно: у Зеленського розповіли про опалювальний сезон Відео

15:22

Україна втрималася в "зеленому списку": ЄС відкрив кордони для туризму Відео

15:18

У Європі вчені з'ясували, який вік у людини найщасливіший і чому Відео

14:53

День автомобіліста: душевні привітання і прикольні картинки до свята

14:51

У Львові копи заловили начальницю потягу на порушенні карантину, але були змушені тікати Відео

14:49

МОЗ рекомендує: в Україні стартувала вакцинація дітей проти коронавірусу Відео

14:46

"Буде вогонь": зірка Жіночого кварталу еротично станцювала на пілоні Відео

14:45

Параліч на все життя або смерть: поліомієліт у дітей підтвердили ще в одній області України

14:42

Прем'єр розповів, коли в Україні очікується вихід на плато захворюваності COVID-19 Відео

14:39

Що змінюється з 1 листопада: нові ПДР і червона зона в Києві

14:24

У Мінцифрі розповіли, коли субсидії і пенсії можна буде оформити через "Дію"

14:14

"Комусь здається, що він найрозумніший": Зеленський різко закликав вакцинуватися від COVID-19 Відео

14:05

Хотів піти ефектно: в ефірі українського токшоу стався конфуз із емоційним антивакцинатором Відео

13:48

У людини, яка вже перехворіла на COVID-19, в 11 разів більше шансів захворіти - Ляшко

13:46

Важкий шок: у МОЗ пояснили, кому категорично заборонена COVID-вакцинація Відео

13:18

Інфекціоніст пояснив, коли при підозрі на COVID-19 обов'язково потрібно здати ПЛР-тест

13:09

Газу на опалювальний сезон не вистачить: школярів на Хмельниччині відправили на дистанційку

13:08

Поробки на Хелловін з дітьми: 5 простих ідей для веселого свята

13:08

"Люди налякані": інфекціоніст пояснив, чому українці не поспішають робити щеплення від коронавірусу Відео

13:05

У грудні бюджетники платитимуть по 40 гривень за кубометр газу – постанова Кабміну

Реклама
12:59

Грандіозна прем'єра Світу навиворіт Еквадор: Комаров покаже перші контакти з диким племенем вбивць

12:53

"Використовував мене для піару": Комаровський висунув гучне звинувачення на адресу Зеленського Відео

12:51

Обмеження в школі і транспорті: у МОЗ заявили про масочний режим для дітей з 12 років Відео

12:26

"Не будемо вбивати мирних росіян": Арестович дав пояснення щодо диверсій у РФ і ракет на Москву Відео

12:21

У Львові перемогла коронавірус 91-річна жінка зі 100% ураженням легень: що її врятувало Відео

12:21

Ксенія Мішина зробила офіційну заяву про її стосунки з Еллертом

12:00

Експерти пояснили, як ситуація з Сovid-19 вплинула на лікування інших критичних захворювань новости компании

11:44

"Спочатку Супутник V, потім Johnson": Шуфрич заплутався в оповіданні про вакцинацію своєї дружини Відео

11:42

У 2022 році COVID-19 атакує з новою силою: у МОЗ назвали терміни наступної хвилі Відео

11:37

Фінансовий гороскоп на тиждень 1-7 листопада: борги, боротьба за гроші або неабияке везіння Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти