Нафтогаз змінив ціни для українців: скільки доведеться платити

Газ подешевшав / Фото pixabay.com

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" знизила тариф на постачання газу. На такий крок постачальник пішов після відповідного рішення Кабінету міністрів, йдеться на сайті компанії.

Виходячи з цього, з 1 жовтня по 30 листопада 600 тисяч українців, які стали споживачами постачальника "останньої надії", будуть платити за газ 7,96 грн за куб.м замість 16,56 грн за куб. м, як йшлося раніше.

"Побутові споживачі природного газу, що обслуговуються постачальником "останньої надії"(ППН), отримають платежі за жовтень і листопад з ціною 7,96 грн за куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки)", - повідомляє Нафтогаз.

Тим часом, бюджетні установи платитимуть 16,8 грн/куб.м (з ПДВ і без доставки).

Також наголошується, що надалі клієнти ППН для стабільної ціни на "блакитне" паливо повинні протягом 60 днів укласти договір з ринковою газовою компанією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.