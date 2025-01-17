Уряд пропонує нові зобов'язання для пільговиків щодо сплати комуналки

Кабінет міністрів України вже схвалив проєкт відповідного закону.

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Умови надання пільг будуть визначатися по-іншому / Колаж: Главред, фото: pixabay

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Урядовці пропонують внести зміни до законів, що передбачають надання пільг

Платежі за комунальні послуги для пільговиків будуть обов'язкові

У Кабінеті міністрів прийняли проєкт закону про обов'язкову сплату громадянами України, які відносяться до пільгових категорій, житлово-комунальних послуг.

Про це у Telegram повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук. За його інформацією, урядовці пропонують внести зміни до законів, які передбачають надання українцям пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

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Йде мова про те, щоб визначити, що "пільгові категорії громадян зобовʼязані щомісячно спрямовувати кошти виплаченої пільги на оплату спожитих житлово-комунальних послуг".

Таким чином, умови надання пільг у випадку несплати за комунальні послуги коштами пільг будуть визначатися у порядку, який встановить Кабінет міністрів України.

Житлово-комунальні послуги в Україні

Нагадаємо, Главред писав, що за словами народного депутата Сергія Нагорняка, поки що немає передумов для підвищення тарифів на електроенергію в Україні. Влада розширила категорії громадян, які можуть отримати електрику за пільговим тарифом.

Напередодні міністр енергетики України Герман Галущенко також повідомив, що побудова енергоблоків на українських атомних станціях не потребує підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Раніше у Міністерстві енергетики України повідомляли, що інформація, яка з'явилася у ЗМІ про можливе підвищення тарифу на електроенергію до 6,68 грн/кВт-год є неправдивою.

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Хто такий Тарас Мельничук? Тарас Мельничук - український державний службовець, правник, доктор філософії, постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України, керівник Секретаріату депутатської фракції Слуга народу у Верховній Раді України, пише Вікіпедія.

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