Супутникові знімки зафіксували посилену військову активність військ Путіна біля кордонів України

Війська РВ / Maxar Technologies / Handout via REUTERS

Американська компанія Maxar Technologies зафіксувала нову активність російських сил у Білорусі, окупованому Криму та на заході Росії.

Як повідомляє Reuters, компанія протягом декількох тижнів стежила за нарощуванням російських військ.

У Maxar Technologies заявили, що супутникові знімки, зроблені 13-14 лютого, свідчать про нову військову активність РФ.

За даними компанії, Росія перекинула кілька великих військових підрозділів і штурмових вертольотів, зафіксовано розгортання винищувачів-бомбардувальників.

Також, судячи з супутникових знімків, кілька підрозділів Сухопутних військ покинули полігони разом з іншими бойовими підрозділами.

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Росія відводить війська від українських кордонів

Нагадаємо, 15 лютого в Міноборони РФ заявили про початку повернення військових з навчань в місця постійної дислокації. Йдеться про Західний і Південний округи, що межують з Україною.

Крім того, журналісти британського видання The Guardian опублікували матеріал про те, що президент США Байден провів телефонні переговори з лідерами ЄС і НАТО, під час яких заявив про готовність Росії до військового вторгнення в Україну найближчими днями. Як стверджує преса, операція може початися з авіаударів.

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