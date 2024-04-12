УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Гроші

Курс євро впав до долара до річного мінімуму: що сталося

Дмитро Відоменко
12 квітня 2024, 14:01
Курс євро до долара впав до найнижчого рівня цього року, оскільки Європейський центральний банк збирається знизити процентні ставки.
Євро, долар
Євро, долар / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

Курс євро до долара США впав до найнижчого рівня за 2024 рік, оскільки Європейський центробанк (ЄЦБ), схоже, збирається знизити відсоткові ставки раніше Федеральної резервної системи США. Про це повідомляє західне новинне агентство Bloomberg.

Єдина європейська валюта впала на 0,5% до 1,0676 долара, найнижчого рівня з листопада. Очікується найбільше тижневе падіння щодо долара майже за рік - на 1,5%.

Падіння послідувало за підтвердженням чиновників ЄЦБ, що їх не лякає більш обережний прогноз у США, де високі показники інфляції викликали зміни настроїв. Як кажуть експерти, це і призвело до того, що трейдери зробили ставку на те, що ЄЦБ знизить ставку на чверть пункту в червні.

відео дня

Тим часом грошові ринки відсунули очікувану дату початку пом'якшення політики Федеральної резервної системи на одне засідання - до вересня 2024 року.

"Падіння євро до 1,07 долара говорить нам про те, що зниження ставок у червні є прогнозованим. Прорив цього рівня стане важливим кроком на шляху до 1,05", - заявид Бред Бектел, голова валютного відділу інвестбанку Jefferies Group у Нью-Йорку.

Євро, найімовірніше, досягне цього рівня приблизно в той час, коли ЄЦБ почне пом'якшувати політику, підсумував він.

Що за установа організація Європейський центробанк?

Європейський центральний банк - центральний банк зони євро, повідомляє "Вікіпедія".

Головні функції банку:

  • вироблення та здійснення грошово-кредитної політики зони євро;
  • управління офіційними (золотовалютними) резервами Євросистеми;
  • випуск євро;
  • визначення ключових процентних ставок.

Що буде з курсом долара - останні новини

Читайте матеріал "Главреда" - "Перерахунок пенсій, курс долара і тариф на світло: яких змін чекати".

Експерти висувають різні сценарії валютного курсу найближчим часом. При цьому багато хто сходиться на думці про те, що можна очікувати певної зміни курсу готівкового валют.

Водночас не відкидається варіант того, що зміна валютного курсу може бути нерівномірною: у разі зниження в купівлі та зростання в продажу. Як уточнюють фінансові аналітики, під час планування ймовірності купівлі валюти слід враховувати, що коридор курсу в банках може становити від 37,3 до 38,8 гривень за долар.

Інші матеріали:

Інші тексти:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

евро курс валют
Реклама

Головне за день

Налетять шквали, грози і град: Україну накриває серйозна негода

Налетять шквали, грози і град: Україну накриває серйозна негода

15:34 Синоптик
Не лишиться танків і бойових машин: аналітики дали прогноз війни до середини 2025 року

Не лишиться танків і бойових машин: аналітики дали прогноз війни до середини 2025 року

15:05 Україна
70 тисяч грн: українським військовим Кабмін затвердив нову виплату

70 тисяч грн: українським військовим Кабмін затвердив нову виплату

12:56 Україна
Всі головні новини

Популярне

Влуплять дощі та грози: які регіони вже скоро атакує потужна негода 8301

Влуплять дощі та грози: які регіони вже скоро атакує потужна негода

Зовсім здав: Ігор Ніколаєв налякав своїм виглядом після операції 2892

Зовсім здав: Ігор Ніколаєв налякав своїм виглядом після операції

Росіяни прорвались в Кринках: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті 1937

Росіяни прорвались в Кринках: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті

Річард Гір з'явився на публіці: як сильно змінився 74-річний актор 1371

Річард Гір з'явився на публіці: як сильно змінився 74-річний актор

Останні новини

16:12

В'ялене м'ясо в домашніх умовах: як отримати ласощі, що тануть у роті

15:46

Чим потрібно мити лінолеум, щоб він блищав: розчин, який виручить усіх господинь

15:34

Налетять шквали, грози і град: Україну накриває серйозна негода

15:05

Не лишиться танків і бойових машин: аналітики дали прогноз війни до середини 2025 року

15:00

Навіщо лікар ставить тимчасову пломбу: стоматолог розкрив, що відбувається із зубом

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:49

Травматичне випробування: ведучий проаналізував поведінку Влада Ями

14:40

Дивно, але геніально: чому в Німеччині не можна прогрівати машину навіть узимку

14:30

Лише люди з високим IQ побачать літеру на малюнку за 8 секунд: складна загадка

14:26

Як правильно обрізати грушу: садівники розкрили хитрий секрет багатого врожаюВідео

Реклама
14:01

Курс євро впав до долара до річного мінімуму: що сталося

13:35

Деякі є вдома майже у кожного: королівський садівник назвав найкорисніші рослини

13:14

Сумний Вільям повів старшого сина на матч

12:56

70 тисяч грн: українським військовим Кабмін затвердив нову виплату

12:42

Знищення Трипільської ТЕС: у ЗСУ розкрили, наскільки небезпечна ракета Х-69

12:38

Чим очистити каструлю всередині від накипу: спосіб, який допоможе господинямВідео

12:21

Переходити межу категорично не рекомендують: скільки сиру можна їсти в деньВідео

12:07

"Довіра до США під питанням": Сікорський дорікнув Штатам за затримку допомоги УкраїніВідео

11:59

Церковне свято 13 квітня: що не можна робити у поминальну суботу Великого посту

11:18

Загроза краху оборони України: у Bloomberg оцінили критичну ситуацію в країні

11:17

Платити за світло за потрійним тарифом: кого з українців змусять

Реклама
11:14

"Солдатів вишкрібають звідусіль": РФ відправляє на війну в Україну Тихоокеанський флот

11:11

Причина досить бридка: звідки насправді на пляжі з'являється білий пісокВідео

10:44

Пугачова дозволила своїм знайомим усиновити дитину з її сім'ї

10:38

Моніка Беллуччі вийшла у світ із бойфрендом-легендарним режисером

10:23

Що буде з організмом, якщо їсти насіння соняшнику зі шкіркою: відповідь вченихВідео

10:18

Розкішна Джолі вивела свою 15-річну доньку від Бреда Пітта у світ

10:05

Потужність перевищує 9 кілотонн: РФ запустила по Україні 1000 ракет, 2800 дронів, 7000 бомб

09:58

РФ намагається "пробити" оборону ЗСУ та захопити нові території: ситуація на фронті

09:53

ООН видає гроші українцям: де і хто має право на допомогу

09:29

Росіяни прорвались в Кринках: в ISW розкрили серйозну ситуацію на фронті

09:21

Гороскоп на завтра 13 квітня: Тельцям - карма в дії, Козерогам - важливе рішення

09:15

XXL можливості з холодильниками Haier новости компании

08:56

Потрібно додати лише одну річ: як назавжди захистити сад від слимаківВідео

08:53

Чи можна відновити Трипільську ТЕС: відповідь Центренерго

08:53

"Новизна" ракетних атак РФ: полковник попередив українців про зміну тактики

08:20

США дозволили трьом країнам передати Україні 65 винищувачів F-16

08:10

Українцям слід готуватися до масових віялових відключень світлаПогляд

07:28

Вночі РФ атакувала дронами енергетичну інфраструктуру: спалахнула пожежа

07:25

Як прибрати застарілий камінь в унітазі: давно забутий, але дуже хороший спосібВідео

06:44

Чим відмити каструлю від нагару всередині: простий, але дуже ефективний спосібВідео

Реклама
06:40

РФ використовує тактику як в Авдіївці ще в одному українському місті - ISW

06:10

Ситуація з європейською підтримкою України ризикує суттєво погіршитисяПогляд

05:34

Не все так просто: з чого насправді роблять кукурудзяні палички

05:00

Потужна молитва за українського воїна: які слова захистять ЗСУ від ворога

04:38

Щоб дійсно була "лікувальною": як вибрати якісну мінеральну воду в магазиніВідео

03:00

Відомий українець зробив подарунок з підтекстом для Кейт Міддлтон і королеви Камілли

02:40

Не поміщається в декольте: Мурат Налчаджиоглу похвалився новою пасією

02:19

Чи можна відмовитися від мобілізації в Україні та чим це загрожує: відповідь юриста

01:35

Чим можна полити розсаду, щоб вона була міцною: результат вразитьВідео

00:00

Визначити тип шкіри вийде за хвилини: найпростіший тест від фахівця

Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиГарний манікюрФарбування волоссяМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти