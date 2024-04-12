Курс євро впав до долара до річного мінімуму: що сталося

Курс євро до долара впав до найнижчого рівня цього року, оскільки Європейський центральний банк збирається знизити процентні ставки.

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Євро, долар / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та УНІАН

Курс євро до долара США впав до найнижчого рівня за 2024 рік, оскільки Європейський центробанк (ЄЦБ), схоже, збирається знизити відсоткові ставки раніше Федеральної резервної системи США. Про це повідомляє західне новинне агентство Bloomberg.

Єдина європейська валюта впала на 0,5% до 1,0676 долара, найнижчого рівня з листопада. Очікується найбільше тижневе падіння щодо долара майже за рік - на 1,5%.

Падіння послідувало за підтвердженням чиновників ЄЦБ, що їх не лякає більш обережний прогноз у США, де високі показники інфляції викликали зміни настроїв. Як кажуть експерти, це і призвело до того, що трейдери зробили ставку на те, що ЄЦБ знизить ставку на чверть пункту в червні.

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Тим часом грошові ринки відсунули очікувану дату початку пом'якшення політики Федеральної резервної системи на одне засідання - до вересня 2024 року.

"Падіння євро до 1,07 долара говорить нам про те, що зниження ставок у червні є прогнозованим. Прорив цього рівня стане важливим кроком на шляху до 1,05", - заявид Бред Бектел, голова валютного відділу інвестбанку Jefferies Group у Нью-Йорку.

Євро, найімовірніше, досягне цього рівня приблизно в той час, коли ЄЦБ почне пом'якшувати політику, підсумував він.

Що за установа організація Європейський центробанк? Європейський центральний банк - центральний банк зони євро, повідомляє "Вікіпедія". Головні функції банку: вироблення та здійснення грошово-кредитної політики зони євро;

управління офіційними (золотовалютними) резервами Євросистеми;

випуск євро;

визначення ключових процентних ставок.

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Експерти висувають різні сценарії валютного курсу найближчим часом. При цьому багато хто сходиться на думці про те, що можна очікувати певної зміни курсу готівкового валют.

Водночас не відкидається варіант того, що зміна валютного курсу може бути нерівномірною: у разі зниження в купівлі та зростання в продажу. Як уточнюють фінансові аналітики, під час планування ймовірності купівлі валюти слід враховувати, що коридор курсу в банках може становити від 37,3 до 38,8 гривень за долар.

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