Долар та євро раптово 'злетіли': скільки буде коштувати валюта перед вихідними

Курс євро наблизився до історичного максимуму.

https://glavred.net/economics/dollar-i-evro-vnezapno-vzleteli-skolko-budet-stoit-valyuta-pered-vyhodnymi-10656929.html Посилання скопійоване

НБУ підвищив курс долара та євро / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 18 квітня

Скільки коштуватиме євро перед вихідними

Національний банк України підвищив курс долара на п'ятницю, 18 квітня. Офіційний курс американської валюти зріс на 16 копійок. Про це свідчать дані із сайту регулятора.

Офіційний курс долара США на 18 квітня встановили на рівні 41,38 грн/дол. Отже, гривня послабилася на 16 копійок у порівнянні з попереднім днем.

відео дня

Євро також зріс у ціні — офіційний курс європейської валюти встановлений на рівні підвищили до 47,00 грн/євро. Порівюючи з попереднім днем, євро подорожчав на 18 копійок. Таким чином, гривня демонструє поступове ослаблення і щодо долара, і щодо євро.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 ситуація також відображає загальну тенденцію до ослаблення гривні:

котирування долара США коливалися в межах 41,40-41,43 грн за долар (купівля/продаж);

курс євро тримався на рівні 47,03-47,04 грн за євро.

На готівковому ринку курс долара підвищився 10 копійок і досягнув 41,40 гривень.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, 16 квітня офіційний курс долара знизився на 14 копійок — до 41,17 грн. Водночас євро подешевшав на 41 копійку — до 46,61 грн, свідчать дані НБУ.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що у березні-квітні гривня укріплюється, а пропозиція валюти зросла. Українці почали більше продавати долари, тоді як попит на них суттєво знизився — із 41 млн доларів у лютому до 17 млн у квітні.

Як повідомляв Главред, наразі головною валютою для формування курсу в Україні залишається долар США, але НБУ працює над поступовим переходом до євро. Як повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, це пов’язано з євроінтеграційним курсом країни та важливістю ЄС як торговельного партнера.

Читайте також:

Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред