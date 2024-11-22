На 21% дешевше, ніж тижнем раніше: в Україні знизилась ціна на популярний овоч

Причиною зниження цін на моркву є сезонне збільшення пропозиції на тлі досить стриманого попиту на цю продукцію.

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Чому впав попит на моркву / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Який овоч в Україні знизився в ціні

Чому попит на моркву залишається невисоким

В Україні простежується тенденція зниження цін на моркву. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За словами виробників, попит на моркву сьогодні залишається досить невисоким: гуртові компанії ведуть закупівлі в міру потреби, воліючи не закладати продукцію на тривале зберігання, що негативно позначається на загальному рівні цін.

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"Так, на сьогодні виробники відвантажують моркву по 15-23 грн/кг ($0,36-0,56/кг), залежно від якості та обсягів запропонованих партій овочів, що в середньому на 21% дешевше ніж тижнем раніше.", - йдеться у звіті.

Аналітики припускають, що причиною зниження цін на моркву - сезонне збільшення пропозиції на тлі досить стриманого попиту на цю продукцію.

Водночас попри цінове зниження, сьогодні морква в Україні коштує в середньому у 2,4 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, ціни на овочі, мʼясо, яйця та олію в Україні продовжуватимуть зростати. Вартість цих категорій продуктів підвищуватиметься не лише взимку, а й навесні. Збільшення вартості мʼяса та яєць, на думку Дмитра Соломчука, буде продовжуватися через підвищення цін на пшеницю, кукурудзу і сою на світових біржах. Своєю чергою, це підвищує ціни на комбікорми.

Також відомо, що цього року врожай овочів не потішив українських фермерів. Зокрема, врожай капусти виявився просто катастрофічним, тому ціна на неї починає зростати.

Крім того, цього року ціни на картоплю в Україні значно підвищилися через посуху. Проте підстав для різкого підвищення вартості до 50 грн немає, таку думку висловив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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