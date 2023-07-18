Зміна виплат для переселенців: хто отримуватиме гроші ще впродовж року

У Міністерстві реінтеграції розповіли, які категорії українців зможуть отримувати виплати протягом року.

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В Україні змінюють порядок виплат для переселенців / колаж: Главред, фото: УНІАН

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про зміни виплат для внутрішньо переміщених осіб.

Від 1 серпня 2023 року в Україні запрацюють новації щодо виплат для внутрішньо переміщених осіб. У межах змін фінансова допомога ВПО призначатиметься на пів року, передають на сайті міністерства.

Частина українців зможе отримувати виплати протягом року. Як пояснили у відомстві, це родини, які перебувають у складних життєвих обставинах. Тобто, це сім'ї, у яких середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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До того ж на держпідтримку впродовж 12 місяців можуть розраховувати сім'ї, у складі яких є особи працездатного віку, які:

доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку (включно),

мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними,

є особами з інвалідністю,

є громадянами, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю тощо.

Якщо ж у складі сім’ї є безробітна особа працездатного віку, яка впродовж перших шести місяців, поліпшила свою економічну самостійність, тобто працевлаштувалася - таким сім'ям держава теж виплачуватиме допомогу на проживання впродовж 12 місяців.

Виплати пенсій в Україні

Нагадаємо, що у липні для українців перерахують пенсії. У ПФУ повідомили, хто може отримати до 1000 гривень. У липні підвищать виплати тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію за спеціальними законами.

Хто із 1 вересня може залишитись без виплат. Відрахувати частину пенсії можуть, через відмінності у нарахуванні виплат для працюючих та непрацюючих пенсіонерів

Стало відомо, чи збільшать українцям виплати по інвалідності. Пенсія по інвалідності надається та залежить від розміру виплат за віком та групи інвалідності.

Українцям перерахують та збільшать пенсії. Голова правління Пенсійного фонду України розповів, що цього року вже провели індексацію пенсій та запланували проведення кількох масових перерахунків.

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