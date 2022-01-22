Через стрибок цін на бензин і дизпаливо в Україні подорожчає проїзд: названо терміни і тарифи

Торік у багатьох містах України ціни на проїзд у маршрутках зросли до 10-12 гривень. І ці цифри - не межа. Проїзд може подорожчати ще на кілька гривень.
У лютому 2022 року через зростання цін на бензин, дизпаливо та автогаз в Україні можуть підскочити тарифи на проїзд.
У лютому ціни на бензин і дизпаливо можуть зрости до 40 гривень за літр, а автогазу – до 25 гривень за літр, пише UBR.ua з посиланням на директора мережі АЗС Prime Дмитра Леушкіна.
Причинами він назвав зростання долара, ціни на нафту і держрегулювання. Найімовірніше, такі цінники на АЗС можна буде побачити вже з 12 лютого. Оскільки вартість палива ростиме з кожною публікацією граничних цін Мінекономіки, то підвищення можна буде побачити вже з 24 січня.
"Наступне держрегулювання вийде в понеділок, оскільки Мінекономіки працює із затримками. І одразу миттєво всі цінники перемалюють на дві гривні вгору", - вважає Леушкін.
Це означає, що вартість бензинів і дизпалива зросте в середньому до 35 грн/л. Крім того, якщо до середини лютого долар підскочить до позначки 29 грн/дол., то цінники на ці види палива досягнуть 40 грн/л, а автогазу – 25 грн/л.
Таким чином, нові ціни на бензин, дизпаливо і газ вдарять не лише по кишенях автомобілістів, а й українців, які користуються громадським транспортом - зросте вартість проїзду. На думку експертів, тарифи в громадському транспорті підскочать щонайменше до 12-13 гривень.
читайте такожМетро по 22 гривні: у КМДА розкрили плани щодо підвищення цін на проїздЗазначається, що у багатьох містах України ціни на проїзд у громадському транспорті зросли навесні 2021 року. В середньому за одну поїздку пасажири в Києві, Харкові, Одесі, Львові, Маріуполі, Дніпрі, а також невеликих містах платили по 10-12 гривень.
Як повідомляв Главред, згідно з даними Державної служби статистики України, в 2021 році проїзд в громадському транспорті в Україні подорожчав на третину (на 32,8%). При цьому вартість однієї поїздки, в середньому, зросла з 5,5 грн до 7,3 грн.
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