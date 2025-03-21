Фермери розпродають запаси: популярний овоч зненацька впав в ціні аж на 10%

Через доволі теплу зиму якість продукції в сховищах дрібних господарств погіршується, пояснюють фермери.

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Рекордне здешевлення моркви відбувається на ринку України / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

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Як змінюються ціни на моркву в Україні

Чи варто чекати ще більшого зниження цін на моркву

На українському ринку спостерігається суттєве зниження вартості моркви. За даними порталу EastFruit, цього тижня фермери пропонують овоч у середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Поточна вартість продукції коливається в межах 25-32 грн/кг ($0,60-0,77/кг).

Головним чинником здешевлення експерти називають збільшення на ринку пропозиції "некондиційної" моркви. Через теплу зиму якість продукції в сховищах дрібних господарств погіршується, змушуючи фермерів активніше розпродавати запаси.

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Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Водночас виробники, які мають моркву високої якості та не стикаються з проблемами зберігання, навпаки, призупинили продаж своєї продукції.

Попри зниження цін, морква в Україні залишається приблизно втричі дорожчою, ніж у цей період минулого року. При цьому фахівці не прогнозують подальшого здешевлення через відносно невисоку торговельну активність у цьому сегменті ринку.

Актуальні ціни на моркву в українських супермаркетах:

Auchan – 43,70 грн/кг

АТБ – 35,89 грн/кг

Сільпо – від 39,50 грн/кг

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, ціни на помідори та огірки в Україні знову зростуть. Важливим фактором у цьому питанні є подальше зростання інфляції, яка вже перевищила 13,5%.

Окрім цього, відомий продукт в Україні зненацька став дефіцитом. За даними експертів, тепличні помідори коливаються в межах 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг). Це аж на 13% вище, ніж минулого тижня.

Ріст цін також вплинув і на зернові культури, у тому числі хліб та борошно. У 2024 році хліб подорожчав більш ніж на 20% і ця тенденція продовжується.

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