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Долар різко злетить: українцям дали прогноз на 2022 рік

16 січня 2022, 12:46

Девальвація гривні стане результатом прогнозованого погіршення платіжного балансу.

Долари, гривні
Курс долара в Україні / УНІАН

В Україні середньорічний курс гривні до долара в 2022 році складе 27,43 грн. Саме так прогнозується в Міжнародному валютному фонді.

Як пише видання InVenture, середньорічний курс долара буде 27,8 грн/долар США, а в кінці зросте до 28,1 грн/долар США.

При цьому в Кабміні в бюджет на 2022 рік заклав середньорічний курс долара на рівні 28,60 грн/долар США, в кінці наступного року очікують, що долар буде коштувати 28,70 гривні.

Що кажуть експерти

За словами експертів, девальвація гривні стане результатом прогнозованого погіршення платіжного балансу. Дефіцит балансу повинен бути 2-2,5% ВВП.

Причинами цього будуть високі ціни на енергоносії, поступове зниження цін на метали, руду і с/г продукцію. Розглядають і найгірший сценарій: загострення військового конфлікту з Росією.

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"На початку року доведеться купувати газ біля сховища, щоб пройти опалювальний сезон. Аграріям потрібно буде поповнювати запаси пального та добрив. Це може негативно позначитися на курсі гривні. Зменшення пропозиції долара може спровокувати короткострокове ослаблення гривні до 29,5 і вище", - каже трейдер групи ICU Віталій Севач.

"У 2022 році валютний курс буде на рівні в середньому 27,7 гривні за долар. Валютний курс і валютний ринок залишатимуться відносно стабільними в наступному році. У той же час протягом року може бути багато епізодів, коли гривня опиниться під тиском", - говорить глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

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При цьому аналітик компанії Esperio каже, що середній діапазон коливання курсу продаж долара США буде в межах 27-29 гривень.

"Прогноз на 2022 рік ділиться на три сценарії. Згідно з оптимістичними оцінками, середній діапазон коливання курсу продажу долара США буде в межах 27-29 гривень. Помірний сценарій включає девальвацію до 30 гривень за долар і середній діапазон курсу продажів в рамках 28,5– 32 грн. Негативний сценарій включає в себе девальвацію гривні до рівня 60-80 грн. за долар США", - говорить Олександр Болтян.

Раніше повідомляли, що гривня продовжує втрачати свої позиції під тиском зростаючого попиту на валюту з боку інвесторів і нерезидентів, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Він не виключив, що найближчим часом долар спробує на міцність позначку 28 гривень.

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