До +22 градусів і майже без дощів: скільки ще протримається тепло в Україні

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у середу
- Де температура підніметься до +22 градусів
Погода в Україні у середу, 21 жовтня, буде переважно сонячною, лише в деяких областях можливі короткочасні дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, температура повітря завтра в більшості областей України становитиме +13…+18 градусів. На заході та півдні подекуди +18…+22 градуси.
"Славний добрий жовтень практично до кінця тижня і надалі створюватиме розкішну синоптичну картинку в Україні. Такий температурний рахат-лукум триватиме до суботи й неділі", - наголосила синоптикиня.
Вона додала, що серйозних дощів не очікується. Зокрема, у середу, невеликі дощі ймовірні на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та подекуди у східних областях. Також прогнозуються тумани.
Погода в Києві
У Києві 21 жовтня очікується тепла погода з максимальною температурою повітря +14…+15 градусів. Дощі малоймовірні.
"Така комфортна температура повітря триватиме і надалі, не пропускайте повз себе красиву осінь", - підсумувала Діденко.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 20 жовтня буде хмарною з проясненнями. На Правобережжі, в Херсонській області та Криму очікуються помірні, у південно-західній частині країни місцями значні дощі.
Начальник Черкаського регіонального центру з гідрометеорології Віталій Постригань заявляв, що в Україні до кінця жовтня утримається аномально тепла погода. Антициклон Gerhard принесе більше сонця, а температура вдень сягатиме +18 градусів.
Синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що на тлі зростання атмосферного тиску та встановлення антициклональної циркуляції у другій половині тижня погодні умови стабілізуються, а опади припиняться по всій території України.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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