Зірку шоу "Від пацанки до панянки" заарештували у США: що вона накоїла

Коротко:
- Що тепер загрожує блогерці
- За який проступок її затримали
В американському місті Санрайз, штат Флорида, було затримано Владиславу Роговенко (Колесніченко), яка прославилася завдяки участі в шоу "Від пацанки до панянки".
Згідно з опублікованою інформацією з бази арештів округу Бровард, їй інкримінують фізичне насильство в побутовому конфлікті.
У записі вказано категорію звинувачення "touch or strike/battery/domestic violence" - ймовірне застосування фізичної сили або заподіяння тілесних ушкоджень у контексті домашнього насильства.
Інформація про затримання та звинувачення не означає, що особу визнано винною. Згідно з американським правом, Владислава Колесніченко вважається невинною, доки її вина не буде доведена в суді.
Чим прославилася Владислава Роговенко
Владислава Роговенко здобула популярність завдяки участі в українських реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" та "Від пацанки до панянки". Пізніше вона розбудувала власні соціальні мережі та стала блогеркою, проте її публічні заяви не раз викликали бурхливу реакцію аудиторії.
Після початку повномасштабної війни Роговенко неодноразово критикували за висловлювання, які багато українців розцінили як суперечливі та співзвучні російським наративам.
У 2024 році її ім’я з’явилося в базі сайту "Миротворець". Приводом стала публікація після російського обстрілу дитячої лікарні "Охматдет" у Києві: блогерка закликала до примирення з Росією та критикувала українську владу. Ці заяви викликали обурення користувачів, які звинуватили її в поширенні проросійських ідей.
Новий скандал розгорівся у 2025 році. Тоді Роговенко заявила, що заплатила 15 тисяч доларів, щоб її тодішній чоловік зміг незаконно покинути Україну. Згідно з повідомленнями про її висловлювання, блогерка сама відкрито розповіла про це, що викликало додаткову хвилю обговорень і критики в соціальних мережах.
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"Від пацанки до панянки" - українське реаліті-шоу, створене за зразком британського шоу From Ladette to Lady. Виходило в ефір з 2010 по 2011 рік на каналі "1+1", а з 2016 року - на "Новому каналі".
Учасниці шоу - це десять "пацанок", дівчат, які бажають стати "леді" і для цього проходять спеціальне навчання.
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