Уламок дрона влучив водієві автобуса прямо в серце: нові деталі трагедії під Києвом

Трагедія під Києвом забрала життя трьох людей на трасі Київ - Одеса.

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Трагедія під Києвом - уламок дрона влучив у серце водія автобуса / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові факти:

У Чабанах уламок дрона влучив у водія автобуса

Внаслідок атаки на трасі Київ - Одеса загинули троє людей

Ще четверо людей дістали поранення

Уламок російського дрона влучив у водія автобуса на трасі Київ - Одеса поблизу селища Чабани під Києвом. Чоловік дістав смертельне поранення в серце, а внаслідок атаки загинули троє людей і ще четверо дістали поранення. Після падіння безпілотника на дорозі загорілися автомобілі, а рух транспорту ускладнився. Про це йшлось в ефірі телеканалу Ми-Україна.

За словами журналістки, після падіння безпілотника кілька автомобілів загорілися за лічені секунди. Дим швидко затягнув дорогу, а біля траси та поруч із розташованим неподалік магазином були помітні уламки й сліди крові. На місці також стояв пошкоджений автобус із пробитим лобовим склом.

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Медик повідомив журналістці про характер поранення водія автобуса.

"Уламок дрона поцілив прямо в серце водію", - розповіла журналістка з посиланням на медика.

Очевидець Андрій у момент атаки перебував неподалік траси. Він розповів, що спочатку почув роботу протиповітряної оборони, а за кілька секунд побачив падіння безпілотника. Після цього чоловік помітив людей, які потребували допомоги.

"Після того, коли злетіла ракета ППО, ми побачили через три секунди, як падає дрон. Я бачив точно дві людини", - розповів очевидець Андрій.

За його словами, в одній з автівок люди не могли вибратися самостійно, оскільки транспортний засіб заблокувався після зіткнення, а подушки безпеки спрацювали. В іншому автомобілі, як припустив чоловік, також перебувала людина.

"Вони кричали, машина заблокувалась, подушки постріляли, нічого не можна було розбити. А в другій машині підбігали, там, начебто, одна людина була", - зазначив очевидець.

Що цьому передувало

Вранці 20 жовтня російський дрон вдарив по трасі Київ - Одеса у Фастівському районі Київської області. Внаслідок атаки загорілися автомобілі, є загиблі та травмовані. Про це повідомляв начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Черговий удар ворога по мирних людях, які просто їхали на роботу, у своїх справах… Внаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі на автодорозі Київ - Одеса горять автомобілі", - йдеться у заяві.

За інформацією Київської ОВА, на місці працювали оперативні служби, а рух транспорту обмежили. Спочатку кількість загиблих і поранених уточнювалася.

Згодом прокуратура повідомила, що внаслідок удару загинули троє людей, ще четверо дістали поранення.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін інформував про наслідки обстрілів у місті у ніч на 18 жовтня. Семікін заявив про пошкодження житлових будинків та інфраструктури. За його даними, внаслідок ударів загинула 27-річна жінка, ще двоє людей поранені і пошкоджено 18 автомобілів.

Очільник Волинської ОВА Роман Романюк 18 жовтня інформував про влучання у промислове підприємство в Маневичах і пожежу на його території. Романюк закликав місцевих мешканців обмежити перебування на відкритому повітрі. За наявними відомостями, за попередніми даними обійшлося без загиблих і поранених, триває ліквідація наслідків і зафіксовано сильне задимлення.

Мер Вінниці 17 жовтня Сергій Моргунов повідомив про відключення електропостачання в місті після чергової російської атаки. Міський голова зазначав про переведенння на резервне живлення критичної інфраструктури.

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Про персону: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 - 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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