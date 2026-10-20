"Попри нестерпний біль": Ірина Федишин і її чоловік розчулили зізнанням

Ірина Федишин розповіла, що допомагає їй жити далі після втрати дитини.

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Ірина Федишин втратила доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віталій Човник, Ірина Федишин

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Як чоловік співачки Віталій Човник зворушив мережу

Українська співачка Ірина Федишин, яка нещодавно пережила втрату донечки Вероніки, знову вийшла на зв'язок із шанувальниками. Артистка розповіла в Instagram, що саме дає їй сили триматися в цей темний період.

Співачка зізналася, що не знає слів, які могли б утішити матір у такому горі, але підтримка тисяч людей і духовна музика допомагають їй не зупинятися. Вона звернулася до донечки, яку через наркоз не встигла навіть обійняти, і поділилася особливою композицією під назвою "Ангелятко", яку написав священник Петро Половко. Артистка зізналася, що саме в цій пісні чує голос своєї маленької Вероніки з неба.

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Ірина Федишин висловилась після втрати дитини / фото: instagram.com, Ірина Федишин

"Я не знаю, якими словами можна втішити матір, яка втратила свою дитину. Але у цій пісні я почула фрази, які, попри нестерпний біль, просто змушують мене рухатися далі… Я буду дуже старатися, моя донечко, моя Веронічко… "Ангелятко"… Пісня, яку я ніколи не почую з уст своєї донечки… але саме так уявляю її голос із неба…", - зворушила зізнанням співачка.

Ірина згадує, що бачила донечку лише на фото, яке зробив її чоловік Віталій Човник. Дівчинка була темноволосою та дуже схожою на тата. На тлі цих зізнань сам чоловік зірки зробив емоційну заяву в соцмережах. Він подякував кожному за молитви й добрі слова та зізнався, як важко дружині далася публічна відвертість.

Чоловік Ірини Федишин Віталій Човник подякував шанувальникам співачки / фото: instagram.com, Віталій Човник

Чоловік співачки наголосив, що робить усе можливе, аби підтримати кохану й знову побачити її щасливою.

"Моя Іра справді сильна. Але вона насамперед мама, серце якої переживає найбільший біль. І дружина, яку я дуже люблю і яку так хочу знову бачити щасливою. Я не можу забрати її біль. Але можу бути поруч, обіймати, підтримувати й разом із нею вчитися жити далі. Бережіть своїх рідних", - зворушливо підсумував чоловік Федишин.

Ірина Федишин / інфографіка: Главред

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Про персону: Ірина Федишин Ірина Федишин - українська співачка, поет-пісняр, композитор. Випустила 6 альбомів і три збірки. Двічі отримувала премію "Пісня року" (2017, 2021). Брала участь у шоу "Голос країни-8".

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