Долар "йде на зліт": експерт розкрив сценарій різкого подорожчання

Нерезиденти під впливом емоцій активізують вихід з українських активів, каже Андрій Шевчишин.
В Україні головними драйверами валютного ринку залишаються геополітична ситуація і ескалація бойових дій на Донбасі, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Як підкреслив він в інтерв'ю Сьогодні, нерезиденти під впливом емоцій активізують вихід з українських активів.
Співрозмовник каже, що внутрішні гравці залишаються більш-менш спокійними, оскільки відстежити і наздогнати події і курсові коливаннями на ринку - проблематично.
Експерт пояснив, що Національний банк намагається згладжувати ринкові рухи, через інтервенції і викуп валюти, в період різкого зміцнення.
Шевчишин вважає, що наступного тижня, курс збереже волатильність і долар може підскочити навіть до позначки 29 грн, при відсутності нових геополітичних ризиків, валюта буде коливатися в межах 28 – 28,5 грн за долар.
Раніше повідомлялося про те, що найближчим часом девальвація гривні триватиме.
На зростання курсу долара продовжує впливати загроза вторгнення Росії.
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