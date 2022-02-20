Долар "йде на зліт": експерт розкрив сценарій різкого подорожчання

/ УНІАН

В Україні головними драйверами валютного ринку залишаються геополітична ситуація і ескалація бойових дій на Донбасі, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Як підкреслив він в інтерв'ю Сьогодні, нерезиденти під впливом емоцій активізують вихід з українських активів.

Співрозмовник каже, що внутрішні гравці залишаються більш-менш спокійними, оскільки відстежити і наздогнати події і курсові коливаннями на ринку - проблематично.

Експерт пояснив, що Національний банк намагається згладжувати ринкові рухи, через інтервенції і викуп валюти, в період різкого зміцнення.

Шевчишин вважає, що наступного тижня, курс збереже волатильність і долар може підскочити навіть до позначки 29 грн, при відсутності нових геополітичних ризиків, валюта буде коливатися в межах 28 – 28,5 грн за долар.

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Раніше повідомлялося про те, що найближчим часом девальвація гривні триватиме.

На зростання курсу долара продовжує впливати загроза вторгнення Росії.

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