Ціни на АЗС знову зросли: скільки коштує пальне в Україні 15 жовтня

Подорожчання помітили власники автомобілів на дизпаливі та автогазі.

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На українських АЗС піднялися ціни / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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В Україні змінилися ціни на АЗС

Дизельне пальне та автогах помітно подорожчали

15 жовтня в Україні підняли ціни на дизельне пальне та автогаз. На найбільших 5 мережах АЗС вони коштують в середньому на 1 гривню дорожче. Про це, як дізнався Главред, свідчить інформація на сайтах та у додатках цих мереж.

Бензин А-95 коштує тепер від 88,90 до 94,90 гривень за літр. Бензин А-95 (преміум) продають від 91,90 до 97,90 гривень за літр.

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Помітно змінилися ціни на дизпальне - від 97,90 до 104 гривень за літр. Дизпальне (преміум) сьогодні продають в межах 99,90 - 105 гривень.

Ціни на пальне в Україні 15 жовтня / Інфографіка: Главред

На автогаз ціни піднялися на трьох АЗС: ОККО, Укрнафта та UPG. Тепер він коштує 46,9−49,9 гривень за літр.

Українським водіям радять зробити запас пального

Главред писав, що за словами експерта паливного ринку, директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна, українським водіям варто тримати особистий резерв бензину або дизеля на два-три тижні - для автомобіля, який споживає близько 100 літрів на місяць, це 50-70 літрів.

Причина - ризик тимчасових збоїв у постачанні через російські атаки на паливну інфраструктуру, які можуть підсилити ажіотаж на заправках. Галузь залишається однією з цілей обстрілів від початку повномасштабного вторгнення.

Ціни на АЗС України - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що висока волатильність на ринку пального збережеться до кінця осені, а дизельне пальне залишатиметься значно вразливішим до зовнішніх цінових шоків, ніж бензин.

Раніше повідомлялося, що дизельне пальне в Україні у лютому 2027 року може подорожчати до 115-120 гривень за літр, а за найгіршого розвитку подій - до 140-145 гривень.

Напередодні стало відомо, що ситуація на світовому нафтовому ринку залишається одним із головних чинників, що впливають на вартість палива в Україні.

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Про персону: Сергій Куюн Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

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