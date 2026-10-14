Долар і євро раптово полетіли донизу після стрибка: курс валют на 15 жовтня

Офіційний курс долара в Україні опустився нижче 45 гривень.

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Курс валют на 15 жовтня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Який курс долара встановив НБУ на 15 жовтня

Скільки коштують євро та польський злотий 15 жовтня

Як змінилися офіційні курси валют порівняно з попереднім днем

На четвер, 15 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар та євро подешевшали, а польський злотий незначно подорожчав порівняно з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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Курс долара

Офіційний курс долара США на 15 жовтня встановлено на рівні 44,98 грн/дол. Напередодні, 14 жовтня, американська валюта коштувала 45,08 грн/дол. Таким чином, долар подешевшав приблизно на 10 копійок.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Офіційний курс євро на 15 жовтня становить 50,35 грн/євро. Днем раніше європейська валюта коштувала 50,44 грн/євро. За добу курс євро знизився приблизно на 9 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на 15 жовтня встановлено на рівні 11,53 грн/злотий. Напередодні злотий коштував 11,52 грн/злотий. Таким чином, польська валюта подорожчала приблизно на 1 копійку.

Коли курс долара може підскочити до 47 гривень - думка експерта

Долар в Україні вперше в історії сягнув 45,06 грн, після чого Національний банк повернув його до 44,86 грн. Фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE пояснив, що короткочасний стрибок стався через людський фактор і помилку під час ухвалення рішення.

"Людина просто не допрацювала, яка приймала рішення. Вона, знаєте, не перейнялась важливістю історичного моменту і, відповідно, не зрозуміла всі наслідки своїх технічних дій", - зазначив Кущ.

За словами аналітика, зупинки девальвації гривні очікувати не варто. Наразі курс долара перебуває в межах 44–45 грн, однак уже взимку американська валюта може подорожчати до 46–47 грн. Подальше наближення до 50 грн залежатиме від обсягів і темпів надходження міжнародної фінансової допомоги.

Упродовж найближчих 12 місяців гривня може втратити до 10% вартості, а курс долара коливатиметься в діапазоні 44-50 грн, прогнозує Кущ. Водночас міжнародні резерви НБУ та подальше надходження зовнішнього фінансування стримуватимуть швидше ослаблення національної валюти.

Курс валют в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Світовий банк переглянув прогноз щодо економіки України. У звіті організація погіршила прогноз і вказала на тривалість активних бойових дій у 2027 році. Звіт прогнозує зростання ВВП на 1,5% у 2027 році та 1,2% у 2026 році.

Банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що курс долара 44,7-45,3 залишатиметься орієнтиром на період 12-18 жовтня. Він також зазначив, що попит може перевищувати пропозицію на 15-20% та що євро коливатиметься в межах 50-51,5 грн.

Національний банк України встановив новий офіційний курс валют напередодні. Згідно з оприлюдненими даними, курс валют на 14 жовтня показав подорожчання основних валют. Офіційний курс долара 14 жовтня становив 45,08 грн, євро - 50,44 грн, а злотий - 11,52 грн.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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