"Наші відносини з президентом США...": Зеленський опублікував важливе звернення

Президент України прокоментував комунікацію з лідером США.

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Зеленський прокоментував відносини зі Штатами / Колаж: Главред, фото: ОП, скрін зі звернення Трампа до народу США

Головне зі слів Зеленського:

Україна вдячна Сполученим Штатам за підтримку

Відносини з американським президентом – історичний союз між народами

Після перепалки з президентом США Дональдом Трампом очільник України Володимир Зеленський нагадав, що саме американський народ допоміг врятувати українців під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У соцмережі X він висловив за це вдячність.

"Ми дуже вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку. Я вдячний президенту Трампу, Конгресу за їхню двосторонню підтримку та американському народу. Українці завжди цінували цю підтримку, особливо протягом цих трьох років повномасштабного вторгнення", - написав президент. відео дня

Володимир Зеленський висловив прагнення до міцних відносин зі Штатами.

"Американський народ допоміг врятувати наш народ. Людина та її права – на першому місці. Ми справді вдячні. Ми хочемо лише міцних відносин з Америкою, і я сподіваюся, що вони у нас будуть", - каже Зеленський.

Також президент України прокоментував комунікацію з лідером США.

"Наші відносини з американським президентом – це більше, ніж просто зв’язок між двома лідерами; це історичний та міцний союз між нашими народами. Саме тому я завжди починаю зі слів подяки від нашого народу до американського народу", - говорить Зеленський.

Перепалка між Трампом і Зеленським - останні новини

Як повідомляв Главред, 28 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Під час зустрічі між Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом раптово виникла гостра суперечка, до якої втрутився і сам Трамп. Після цього конфлікту Зеленський був змушений раніше запланованого покинути Білий дім.

Пізніше Зеленський розповів, що стало причиною суперечки з Венсом і Трампом. Він пояснив, що саме викликало його обурення під час зустрічі в Овальному кабінеті, і додав, що шкодує про те, як розвинулися події.

Одночасно у ЦПД оголосили про термінові заходи, які будуть вжиті після напруженої дискусії в США. Було підкреслено, що Україна має достатньо ресурсів, щоб продовжувати боротьбу.

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Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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