Ціни на бензин 'заморозились': яка вартість на АЗС тепер

Чи є передумови для суттєвих змін ціни на бензин та дизпальне?

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Ціни на бензин / колаж: Главред, фото: УНІАН

На українських АЗС вартість бензину А-95 не змінюється вже майже тиждень. З 10 жовтня ціна встановилася на середньому рівні 56,59 грн/л – і залишається на ньому й досі.

Загалом, за даними Консалтингової групи "А-95", великі мережі АЗС розливають бензин по 52,99-60,99 грн/л. Найдешевше на АЗС Маркет - 52,99 грн/л, а також Фактор – 53 грн/л.

Найвищі ціни встановили на заправках SOCAR – 60,99 грн./л, та WOG, ОККО – 59,99 грн/л, Shell – 59,34 грн/л.

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Ціни на бензин / фото: index.minfin.com.ua

Варто зауважити, що засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін у матеріалі delo.ua каже, що передумов до суттєвих змін ціни на бензин та дизпальне немає.

За його словами, трейдери підтримують рівень запасів пального в країні вищий за середній, а комерційне споживання на 10-15% нижче за тогорічне, тож це стримує ціни від зростання.

"Фактор зростання ціни на нафту поки не зіграв, а нафта марки Brent ще не закріпилася на рівні $80/барель, тож поки можна не чекати різкого здорожчання бензину та дизелю на АЗС. Але ми не виключаємо, що в найближчі тижні трапиться "чорний лебідь", який змінить все. Це може бути ще один ураган, ескалація конфлікту на близькому сході або вибори в США", - підкреслив він.

Що таке бензин? Бензин - популярний вид палива, природна (вироблена з нафти) або штучно отримана суміш вуглеводнів різної будови, що киплять найчастіше між 40 °C і 205 °C, повідомляє "Вікіпедія".

Ціни в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українські фермери почали стрімко підвищувати ціни на помідори та огірки через зниження обсягів пропозиції на ринку. Тепличні помідори продаються по 55-65 грн/кг, а огірки - по 50-65 грн/кг.

Також відомо, що з 8 жовтня, українські фермери пропонують картоплю по 17-25 гривень за кілограм. Тільки за останній тиждень ціна на овоч зросла на 19%.

Крім того, у 2025 році ціни на цигарки можуть зрости щонайменше на 17% залежно від майбутнього курсу національної валюти. Усе — через перехід у визначенні ставок акцизу з гривні у євро.

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