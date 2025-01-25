Як розумно зекономити на пальному: експерти озвучили неочікувану фішку

Коротко:
- Яка оптимальна швидкість для економії пального
- Які існують способи економії для автовласників
Ціни на пальне продовжують зростати, і автовласники все частіше шукають способи зменшити витрати на заправку. Одним із найефективніших методів є дотримання оптимальної швидкості під час руху, пише Главред з посиланням на Автопілот.
Найекономнішою швидкістю для більшості автомобілів є 75 км/год. Саме на цій швидкості двигун працює максимально ефективно, витрачаючи мінімум пального.
"Звичайно, в місті дотримуватися такої швидкості не завжди можливо через обмеження швидкості та інтенсивний рух. Але на заміській трасі ви можете спробувати їхати зі швидкістю 75 км/год і переконатися, що витрата палива дійсно зменшиться", - йдеться в повідомленні.
Окрім цього, експерти радять кілька додаткових способів заощадження:
- Зменшуйте навантаження на авто, прибравши зайві речі з багажника, щоб знизити вагу машини.
- Водіть плавно, уникаючи різких прискорень, гальмувань і маневрів, адже вони збільшують витрату пального.
- Обирайте якісне паливо. Хоч воно й дорожче, але забезпечує кращу продуктивність двигуна і економію.
- Регулярно перевіряйте технічний стан авто. Вчасне обслуговування допомагає уникнути зайвих витрат палива через несправності.
До речі, раніше також пояснювалось, як завести автомобіль, коли розрядився акумулятор в мороз. Легкий метод може суттєво полегшити запуск автомобіля у складних зимових умовах.
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