Ціни на бензин та дизель поповзли вгору: скільки коштує пальне 15 квітня

На деяких АЗС ціни на дизель вже сягають 96,99 грн/л.

Ціни на бензин та дизель 15 квітня

Зранку у середу, 15 квітня, українські АЗС оновили ціни на пальне. Зокрема, вартість дизельного пально зросла на деяких заправках. Про це свідчать дані моніторингу Главком.

Так, вартість бензину марки А-95 на великих АЗС фактично не змінилася - у середньому літр обійдеться близько 74,05 грн, а ціни коливаються від 69,90 грн/л до 76,99 грн/л.

Водночас ціни на дизель піднялися у деяких мережах: на ОККО (+1 грн), Socar (+1 грн), Укрнафті (+2,6 грн) та БРСМ-Нафті (+1 грн). Наразі найдешевший дизель можна знайти по 88,99 грн/л, а найдорожчий – по 93,99 грн/л.

Що важливо, дизельне пальне преміумкласу вже коштує від 93,50 грн/л до 96,99 грн/л.

Станом на середу найдорожчий бензин і дизель наразі пропонують мережі ОККО, WOG та Socar. Незважаючи на подорожчання, найнижчі ціни на пальне залишаються на Укрнафті та БРСМ-Нафті.

Варто додати, що станом на 14 квітня Мінфін із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95" повідомляв, що дизельне пальне продемонструвало найбільше зростання. Ціна піднялася на 74 копійки і становила у середньому 91,26 грн/л, а бензин А-95 показав символічне зниження на 1 копійку і торгувався по 73,12 грн/л.

Чи можливий дефіцит пального Керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін заявив, що незважаючи на відносну стабільність, ринок нафтопродуктів залишається вразливим. На його думку, найбільш імовірним механізмом балансування стане зниження споживання через зростання цін. "Високі ціни на паливо можуть змусити бізнес і населення скорочувати витрати, зокрема на транспорт і авіаперельоти. Таким чином, навіть у разі затягування конфлікту світовий ринок, ймовірно, не зіткнеться з різким фізичним дефіцитом пального, але збалансується на значно вищому рівні цін", - підкреслив він.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко говорила, що фіксується стале зниження котирувань на провідних біржах нафти та нафтопродуктів, що має відобразитися на внутрішніх цінах на пальне.

Заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський заявляв, що вартість палива може різко змінюватися через глобальні фактори та політичні заяви.

Водночас керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що вартість дизельного палива на автозаправках може помітно збільшитися та наблизитись до позначки 100 гривень за літр.

