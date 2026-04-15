Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціни на бензин та дизель поповзли вгору: скільки коштує пальне 15 квітня

Марія Николишин
15 квітня 2026, 11:11
На деяких АЗС ціни на дизель вже сягають 96,99 грн/л.
Ціни на бензин та дизель 15 квітня / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • 15 квітня АЗС переписали ціни на пальне
  • Вартість бензину А-95 на великих АЗС фактично не змінилася
  • Однак ціни на дизель піднялися у деяких мережах

Зранку у середу, 15 квітня, українські АЗС оновили ціни на пальне. Зокрема, вартість дизельного пально зросла на деяких заправках. Про це свідчать дані моніторингу Главком.

Так, вартість бензину марки А-95 на великих АЗС фактично не змінилася - у середньому літр обійдеться близько 74,05 грн, а ціни коливаються від 69,90 грн/л до 76,99 грн/л.

відео дня

Водночас ціни на дизель піднялися у деяких мережах: на ОККО (+1 грн), Socar (+1 грн), Укрнафті (+2,6 грн) та БРСМ-Нафті (+1 грн). Наразі найдешевший дизель можна знайти по 88,99 грн/л, а найдорожчий – по 93,99 грн/л.

Що важливо, дизельне пальне преміумкласу вже коштує від 93,50 грн/л до 96,99 грн/л.

Станом на середу найдорожчий бензин і дизель наразі пропонують мережі ОККО, WOG та Socar. Незважаючи на подорожчання, найнижчі ціни на пальне залишаються на Укрнафті та БРСМ-Нафті.

Ціни на пальне
Ціни на пальне / Інфографіка: Главред

Варто додати, що станом на 14 квітня Мінфін із посиланням на дані Консалтингової групи "А-95" повідомляв, що дизельне пальне продемонструвало найбільше зростання. Ціна піднялася на 74 копійки і становила у середньому 91,26 грн/л, а бензин А-95 показав символічне зниження на 1 копійку і торгувався по 73,12 грн/л.

Чи можливий дефіцит пального

Керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін заявив, що незважаючи на відносну стабільність, ринок нафтопродуктів залишається вразливим.

На його думку, найбільш імовірним механізмом балансування стане зниження споживання через зростання цін.

"Високі ціни на паливо можуть змусити бізнес і населення скорочувати витрати, зокрема на транспорт і авіаперельоти. Таким чином, навіть у разі затягування конфлікту світовий ринок, ймовірно, не зіткнеться з різким фізичним дефіцитом пального, але збалансується на значно вищому рівні цін", - підкреслив він.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко говорила, що фіксується стале зниження котирувань на провідних біржах нафти та нафтопродуктів, що має відобразитися на внутрішніх цінах на пальне.

Заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський заявляв, що вартість палива може різко змінюватися через глобальні фактори та політичні заяви.

Водночас керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що вартість дизельного палива на автозаправках може помітно збільшитися та наблизитись до позначки 100 гривень за літр.

Читайте також:

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Мінфін бензин дизтопливо дизель ціна бензина новини України
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти