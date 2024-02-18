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Яким скоро буде курс долара: банкір дав детальний прогноз

Дмитро Відоменко
18 лютого 2024, 12:33
Курс долара в Україні 19-25 лютого - банкір Тарас Лісовий розповів, скільки коштуватиме валюта і чи будуть коливання на валютному ринку.
Обмін валют
Як каже банкір, можливо, скоротиться тиск експортерів на міжбанк / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні курс валют наступного тижня (з 19 по 25 лютого 2024 року) буде вкрай мінливим, але великих коливань все ж не варто чекати. Таку думку висловив банкір Тарас Лісовий - начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" - у коментарі порталу "РБК-Україна".

За його словами, активність НБУ (зокрема, його обсяги валютних інтервенцій на ринок) залежатиме насамперед від поточного рівня попиту, але за всіма ознаками істотного розриву між попитом і пропозицією не відбудеться. Водночас, цілком можливо, каже банкір, що скоротиться тиск експортерів на міжбанк, що призведе до скорочення попиту на валюту.

"Відтак загальна картина ринку буде очікуваною і схожою на кілька попередніх тижнів", - каже експерт.

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Лісовий також прогнозує, що курс долара може зростати або знижуватися кілька днів поспіль, однак після таких змін слід очікувати зворотний курсовий рух, цілком природний в умовах вільного курсоутворення на міжбанку під наглядом регулятора.

"Коридор валютних коливань на міжбанку очікується на рівні 37,75-38,75 грн/долар і 40-42 грн/євро. Готівкові курси формуватимуться на основі курсів безготівкового ринку з додаванням 0,6 грн у банках і до 1 грн і дещо більше в обмінних пунктах. Коридор валютних змін на готівковому ринку перебуватиме в межах 37,8-39 грн/долар і 41-43 грн/євро", - підсумував банкір.

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Експерти висувають різні сценарії валютного курсу найближчим часом. При цьому багато хто сходиться на думці про те, що можна очікувати певної зміни курсу готівкового валют.

Водночас не відкидається варіант того, що зміна валютного курсу може бути нерівномірною: у разі зниження в купівлі та зростання в продажу. Як уточнюють фінансові аналітики, під час планування ймовірності купівлі валюти слід враховувати, що коридор курсу в банках може становити від 37,3 до 38,8 гривень за долар.

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