Великий 'стрибок' цін в Україні: один продукт почав стрімко дорожчати

Минулого тижня відбувся найбільший стрибок цін.

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Ціни на банани / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

В Україні подорожчали банани

Ціни піднялись на 13 гривень за місяць

Протягом минулого тижня ціни на банани в Україні сильно зросли. За місяць фрукт став дорожчим на понад 13 гривень. Про це повідомляє Мінфін.

Зокрема, останні кілька тижнів березня вартість бананів, яка до цього була відносно стабільною, почала доволі швидкими темпами зростати. Минулого тижня відбувся найбільший стрибок цін.

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Відомо, що у березні середня вартість за кілограм бананів становила 78,90 гривні, що на 13,20 гривні вище, ніж у лютому (65,70 гривні).

Зростання цін, ймовірно, пов'язане зі стимулюванням Дональдом Трампом суднобудування США шляхом накладення мит на китайські судна, які доставляють банани у США.

"Жорстке перезавантаження" перевезень бананів у США, судячи з усього, вдарить не лише по американських споживачах. Мільярди доларів через скорочення виробництва втратять також виробники, через що ціни на банани піднімуться ще вище у всьому світі.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціна на молочні продукти в Україні у березні 2025 року значно зросла. Так, загалом за місяць молоко подорожчало на 11%, сир – на 7%, а сметана – на 6%.

Водночас, ціни на помідори почали стрімко знижуватися. Однією з причин падіння ціни на овоч - збільшення поставок помідорів з Туреччини.

Крім того, в Україні очікується коливання цін на яйця, особливо перед Великоднем, коли попит на цей продукт, разом з цінами, традиційно зростає.

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