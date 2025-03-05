Понад 10 млн пенсіонерів отримають збільшені виплати: на скільки зросте пенсія

Президент України Володимир Зеленський розповів про індексацію пенсій у березні.

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У березні пенсія зросте на 11,5% / Колаж: Главред, фото: pexels

Що відомо:

Пенсіонери у березні отримають збільшені виплати

В рамках індексації пенсія зросте на 11,5%

В Україні з 1 березня проводять індексацію пенсій. Цього року вона зросте на 11,5%. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Вже у березні збільшені виплати отримають понад 10 мільйонів пенсіонерів.

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"Я прошу всіх у Пенсійному фонді, в обласній владі та на місцях бути максимально уважними, і якщо у наших пенсіонерів виникатимуть питання щодо виплат, допомагайте, роз’яснюйте все й постарайтесь підтримати людей зараз", - сказав Зеленський.

Індексація пенсій в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, з 1 березня 2025 року в Україні проведуть щорічну індексацію пенсій, яка охопить понад 10 мільйонів пенсіонерів. Виплати зростуть на 11,5%, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також пенсії проіндексують із коефіцієнтом 1,10. Загальний бюджет Пенсійного фонду на цей рік складе 908,2 млрд гривень.

Однак підвищення виплат не охопить усіх пенсіонерів. Як пояснив адвокат Іван Хомич, індексація не торкнеться пенсіонерів, які почали отримувати пенсію з 1 січня 2025 року, та цивільних пенсіонерів, яким призначили виплати у 2021-2024 роках.

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