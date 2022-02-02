Кредит погашено, а гроші вимагають досі: ПриватБанк підловили на вимаганні

ПриватБанк підловили на вимаганні / УНІАН

ПриватБанк вимагає від клієнта сплатити борг по судовому збору, попри те, що самого судового засідання не було.

Про неприємну ситуацію клієнтка банку розповіла на порталі Мінфін.

"ПриватБанк подав до суду на мене через прострочений кредит. Хочу зазначити, що прострочена заборгованість настала в результаті пандемії, я заздалегідь зверталася в банк, дзвонила на 3700, ходила у відділення, ходила в службу безпеки банку, з проханням або зменшити платежі, або відстрочити їх, але моїм питанням ніхто не хотів займатися. Ще до засідання, до рішення суду, мною був сплачений борг у повному обсязі", - розповіла жінка.

Також вона підкреслила, що після повної сплати боргу отримала довідку, де було зазначено, що у неї немає боргу перед ПриватБанком за кредитами.

читайте також"На людей глибоко плювати": українці шоковані роботою банкоматів ПриватБанку"Але мені, без мого відома, відкрили якийсь рахунок, де приписали мені якийсь борг, жоден із співробітників відділення банку не зміг мені пояснити що це за борг, відзначали, що це штраф, але на період карантину заборонено накладення штрафів",- пояснила жінка.

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За її словами, за роз'ясненням їй довелося звертатися в Приватбанк в письмовому вигляді, а в отриманій відповіді було зазначено, що це борг по судовому збору, бо суду не було, банк звернувся в судову установу для повернення судового збору, очікує повернення грошей протягом наступних трьох місяців і Мій рахунок буде автоматично закритий.

читайте такожПриватБанк блокує картки: від клієнтів вимагають "відзвітувати" про походження коштів"Однак представники банку, не чекаючи трьох місяців і зараз, вимагають від мене сплатити "витрати на суд" (жодного суду не було, жодних підтверджуючих документів про сплату збору мені не було надано). Діалог вести з ними не можливо, посилаються на будь-які пункти договору яких в моєму, роздрукованому екземплярі немає!",- нарікає клієнтка банку.

Також вона зазначила, що фінустанова, відповідно до Закону України про судовий збір, може повернути з держбюджету сплачений судовий збір.

Відгук про ПриватБанк / minfin.com.ua

"ПриватБанк хоче двічі отримати гроші і від мене, і від держави. Також варто відзначити, що якби суд таки відбувся, то платити судовий збір повинен той, хто програв спір!",- підсумувала незадоволена жінка.

Відповідь ПриватБанку

У фінустанові зазначили, що дане питання вже переглядають фахівці, а за результатом їй зателефонує співробітник банку.

Раніше ми повідомляли, що клієнт Приватбанку зіткнувся з проблемою - разом з курсом долара у нього підвищувалися відсотки по кредиту. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит у банку на покупку авто під заставу цього авто. У підсумку транспортний засіб йому довелося повернути банку.