628 гривень за кілограм: в Україні злетіли ціни на молочку

У порівнянні з минулим роком ціна тільки на молоко тривалого зберігання зросла на 7,35 грн, кажуть експерти.

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В Україні злетіли ціни на молочку / Колаж Главред, фото: УНІАН

В Україні сильно зросли ціна на молочні продукти. Експерти кажуть, що підвищення цін може бути пов'язане з продовольчою інфляцією.

Так, ціна на ультрапастеризоване питне молоко станом на 1 травня склала 46,13 грн. за кг, що 70 коп. (+1,5%) більше ніж у квітні. Порівняно з минулим роком ціна на молоко тривалого зберігання зросла на 7,35 грн. (+16%). При цьому в супермаркетах подешевшало молоко жирністю 2,5%. Ціна на продукт склала 39,12 грн за кг, що на 36 коп. (-0,9%) менше ніж у квітні, але на 5,5 грн. більше ніж рік тому, повідомляє Асоціація виробників молока.

Ціна на вершки стерилізовані залишилась незмінною на рівні 144,45 грн. за кг порівняно з квітнем, проте зросла на 34,57 грн. (+23,9%) до минулорічного періоду.

стерилізовані залишилась незмінною на рівні 144,45 грн. за кг порівняно з квітнем, проте зросла на 34,57 грн. (+23,9%) до минулорічного періоду. Йогурт питний коштує 82,32 грн. за кг, що на 2,39 грн. (+2,9%) більше ніж у квітні. За рік йогурт подорожчав на 10,18 грн. (+12,4%).

питний коштує 82,32 грн. за кг, що на 2,39 грн. (+2,9%) більше ніж у квітні. За рік йогурт подорожчав на 10,18 грн. (+12,4%). Вершкове масло коштує 386,88 грн. за кг і подорожчало на 12,01 грн. (+3,1%), з моменту проведення квітневого моніторингу цін. Товар виріс в ціні на 43,94 грн. (+11,4%) порівняно з травнем 2022 року.

коштує 386,88 грн. за кг і подорожчало на 12,01 грн. (+3,1%), з моменту проведення квітневого моніторингу цін. Товар виріс в ціні на 43,94 грн. (+11,4%) порівняно з травнем 2022 року. Спред подорожчав на 11,09 грн. (+5,5%) За останній місяць. Станом на 1 травня він коштував 201,14 грн. за кг. за рік ціна на товар зросла на 62,98 грн. (+31,3%).

подорожчав на 11,09 грн. (+5,5%) За останній місяць. Станом на 1 травня він коштував 201,14 грн. за кг. за рік ціна на товар зросла на 62,98 грн. (+31,3%). Сир у торгових мережах в середньому коштує 628,82 грн. за кг і подорожчали на 8,95 грн. (31,1%) порівняно з квітнем і майже на 195,75 грн. порівняно з травнем минулого року.

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Ціни на продукти та напої в Україні

Раніше в Мінекономіки запропонували підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

В українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах. При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.

Загалом же з початку 2023 року в Україні зросли ціни на популярні продукти. Так, помітно зросли ціни на мандарини, апельсини і яблука.

За даними порталу Мінфін, станом на 9 січня апельсини додали в ціні з 64,06 грн/кг до 69,90 грн/кг.

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