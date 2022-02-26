200 млн гривень" єПідтримки " українці перерахували на армію за один день

200 млн гривень перерахували українці на потреби армії / УНІАН

Більш ніж 200 млн гривень програми виплат за вакцинацію українці перерахували українській армії за один день.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

"200 млн грн з "єПідтримки" українці перерахували на потреби нашої армії. Менше ніж за добу!"- повідомив він.

Реквізити офіційного спеціального рахунку Нацбанку України: UA843000010000000047330992708.

Кошти можна переказати з карток Монобанку, Приватбанку та Альфабанку. Гроші можна перевести через Portmone. Всю суму або залишок.

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Кошти, передані на потреби української армії, переходять до фонду"Повернись живим".

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