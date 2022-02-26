200 млн гривень" єПідтримки " українці перерахували на армію за один день

Українці - ви неймовірні!
Більш ніж 200 млн гривень програми виплат за вакцинацію українці перерахували українській армії за один день.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.
"200 млн грн з "єПідтримки" українці перерахували на потреби нашої армії. Менше ніж за добу!"- повідомив він.
Реквізити офіційного спеціального рахунку Нацбанку України: UA843000010000000047330992708.
Кошти можна переказати з карток Монобанку, Приватбанку та Альфабанку. Гроші можна перевести через Portmone. Всю суму або залишок.
Кошти, передані на потреби української армії, переходять до фонду"Повернись живим".
Раніше "Главред" повідомляв, що Італія і Кіпр погодилися відключити Росію від SWIFT.
Також ми писали, що Сербія не вводитиме проти Росії економічних санкцій, так як це може погано вплинути на дружбу з Москвою.
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